CHP İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ve il yönetimi, olağanüstü kongrede seçilen CHP Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş ve yönetimini ziyaret etti. Yeni dönem çalışmaları hakkında görüş alışverişinde bulunulan ziyaretten dolayı mutluluk duyduklarını ifade eden Çayırova İlçe Başkanı Binali Eniş, “İl başkanımız ve il yöneticilerimize kıymetli ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyoruz. Çayırova’daki çalışmalarımızı sizlerin desteği ile partimizin iktidar yolunda sürdüreceğiz” dedi.

“ÇAYIROVA BİZİ BEKLİYOR”

İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı ise, “Biz büyük bir aileyiz, kan değişimleri görev değişiklikleri partimizde her zaman oluyor. Bundan sonra ileriye dönük çalışmalarımız olmalı. Yaklaşık 9 ay sonra Cumhuriyetimiz için büyük bir dönemeç olan bir seçim bizi bekliyor. Üyelerin arttırımıyla ilgili çalışmamız gerekiyor. Kapı kapı dolaşmamız, öbek çalışmalarımızı hızlandırmamız lazım. Ya krallarla ya kurallarla yönetileceğiz. Halk bizi bekliyor, Çayırova bizi bekliyor. 6'lı masanın adayını Türkiye Cumhuriyeti’nin 13. Cumhurbaşkanı yapacağız” dedi.