Derince’de sabah namazı buluşması bu kez Çınarlı’daydı

Derince İlçe Müftülüğü ve Derince Belediyesi’nin birlikte düzenledikleri sabah namazı buluşmaları ilçe genelinde sürüyor. Her hafta sonu farklı bir camide gerçekleşen sabah namazı buluşmalarının adresi bu kez Çınarlı Mahallesi’nde yer alan Kışla Camii oldu. Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün de katıldığı sabah namazı buluşmasına meclis üyeleri, muhtarlar, din görevlileri ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kılınan sabah namazı ile birlikte sohbetler ve dualar ile devam eden program ikramların ardından noktalandı. Sabah namazı buluşmalarının her pazar günü farklı bir camide gerçekleştiğini belirten Başkan Aygün, bu uygulamanın ilçe genelinde devam edeceğini belirtti.