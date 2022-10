“İnsanlar süs eşyası gibi hayvan almamalı”

1931 yılından Floransa’da çevreciler tarafından organize edilen, yok olma tehdidi altında bulunan hayvan türlerine dikkat çekmek için yapılan toplantıda 4 Ekim Günün Dünya Hayvanları koruma günü olarak ilan edildi.

“BİRÇOK HAYVANIN NESLİ TÜKENMEK ÜZERE”

Günün anlam ve önemine değinen Bostancı, “Ülkemizde son zamanlarda Dünya Hayvanları Koruma Gününde akla sadece sahipsiz kedi ve köpekler gelmektedir. Doğamızda bizlerle aynı dünyayı paylaşan dostlarımız arasında yaban hayatında yaşamlarını sürdüren yaban hayvanları, hayvan refahının en iyi düzeyde olması gereken çiftlik hayvanları da unutulmamalıdır.Bu gün ülkemizde; Vaşak, Leopar, Hazar Kaplanı, Çita, Yaban Kedisi, Akdeniz Foku, Asya Yaban Eşeği, Afrika Eşeği, Yabani At, Kızıl Geyik, Alageyik, Çengelboynuzlu Dağ Keçisi, Dağ Koyunu, Dağ Keçisi, Ceylan, Kunduz, Su Maymunu, Oklu Kirpi, Sırtlan, Karakulak, Boz Ayı, Yılan Kartalı, Sakallı Akbaba, Kızıl Akbaba, Kara Akbaba, Dik Kuyruk gibi birçok hayvanın nesli tükenmiş ya da tehlike altındadır” dedi.

“İNSANLAR SÜS EŞYASI GİBİ HAYVAN ALMAMALI”

Hayvan mağduriyetlerinin başını sokağa terk etmelerin çektiğini ifade eden Bostancı, “Özellikle doğum günü hediyesi ya da çocuğunu sevindirmek amacıyla bir eşya gibi satın alınan ve daha sonra çeşitli sebeplerle sokaklara terk edilen hayvanlara bu mağduriyeti yaşatmak kabul edilebilir bir durum değildir. Bunun hem vicdani açıdan, hem de havyan sevgisi açısından sorumluluğu büyüktür. İnsanlar terk etmek için evlerine süs eşyası gibi hayvan almamalıdır. Hayvanların korunması, hayvan hakları ve hayvan refahı için; Güçlü bir mevzuata, buna göre güçlü bir kamu yapılanmasına ve güçlü bütçeye ihtiyaç duyulmaktadır.Yeterli bir bütçe kaynağı için Hayvan Refahı Fonu oluşturulmalıdır. Bunun için emlak vergisinde ek vergi, şans oyunlarının gelirlerinden hayvan refahına pay aktarılmalıdır.

“BÜYÜKŞEHİR’E PROJE SUNULDU”

Kamunun yükünü azaltılmak için kısırlaştırma, aşılama ve kayıt-kimliklendirme işlemlerinde serbest veteriner hekim kliniklerinden faydalanılmalı, sahipsiz hayvanların bakım ve tedavisi işlemleri için hizmet satın alınarak can dostlarımızın tedavi hakkı kesintisiz sağlanmalıdır. Bu kapsamda Odamız tarafından Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına sunmuş olduğumuz ve kendilerinden cevabını beklediğimiz bir projemiz bulunmaktadır.Sadece 4 Ekimde değil her gün hayvan hakları ve refahı konusunda gerekli hassasiyet gösterilmeli ve bu dünyanın da onların olduğu unutulmamalıdır. Hayvan sağlığı, refahı ve hakları için her şeye rağmen emek harcayan meslektaşlarımıza ve bizlerle birlikte çalışmalara destek veren her bireye 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde bir kez daha teşekkür ediyorum” dedi.