İzmitli Emre Özocak, Opel Türkiye’nin yeni genel müdürü oldu

Stellantis’in Markalar Planlama ve Performans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı görevine, Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin getirildi. Girgin, Opel Türkiye Genel Müdürlük görevini ise de İzmitli Emre Özocak’a devretti.

Otomotiv ve mobilite dünyasının en büyük grupları arasında yer alan, geleceğin teknolojilerini adapte etme konusunda kusursuz bir rol üstlenen Stellantis’in global yapılanmasında Türk yöneticilerin sayısı hızla artmaya devam ediyor. 2019 yılından bu yana Opel Türkiye Genel Müdürü olarak görev yapan Alpagut Girgin, Stellantis’in dünya çapındaki 6 büyük bölgesinden bir tanesi olan, Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde (MEA) Markalar Planlama ve Performans Ortadoğu ve Afrika Bölge Başkan Yardımcısı görevine getirildi. Girgin, MEA Bölgesi COO’su Samir Cherfan’a bağlı olarak 56 ülkede tüm Stellantis markalarının stratejik planlaması ve performans yönetiminden sorumlu olacak. Alpagut Girgin yeni görevi kapsamında 2030 yılında Ortadoğu ve Afrika Bölgesi’nde pazar lideri olmayı hedefleyen Stellantis Grubu’nda markaların ve ürünlerin başarılı şekilde lansman ve planlanmasının yanı sıra 14 marka ve 55 yeni ürün lansmanı hedefi ile pazar ve ürün kapsamında genişleme olarak belirlenen ticari stratejiyi destekleyecek planlamanın efektif ve lokal ihtiyaçlara karşılık verecek şekilde devreye alınmasından da sorumlu olacak.

Opel Türkiye’nin yeni genel müdürü Emre Özocak oldu!

Alpagut Girgin’in MEA Bölgesi’ndeki global görevine transferinin ardından Opel Türkiye Genel Müdürlüğü görevine de Emre Özocak atandı. Lisans eğitimini İstanbul Üniversitesi’nde tamamlayan Emre Özocak, yüksek lisansını da Işık Üniversitesi İşletme bölümünde yaptı. Otomotiv sektöründeki kariyerine 2005 yılında ticari araçlar satışı ile başlayıp yıllar içerisinde çeşitli global markaların satış ve pazarlama alanlarında görev alan Özocak, 2017 yılında o zamanki adıyla Groupe PSA Türkiye’ye İsrail-Filistin Bölge Müdürü olarak transfer oldu. 2019 yılında Opel Türkiye ailesine Pazarlama Direktörü olarak katılan Emre Özocak, 3 Ekim 2022’den itibaren de Opel Türkiye Genel Müdürü olarak yeni görevine başladı.İzmitli olan Emre Özocak, gazetemiz yazarı Mustafa Küpçü’nün liseden sınıf arkadaşı Rafet Özocak’ın oğlu olduğu öğrenildi.