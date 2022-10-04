Arabuluculuk tarifesine yüzde 100 zam

Hukuk uyuşmazlıklarının mahkemeye gitmeden çözüme kavuşması için uygulanan arabuluculuk sisteminin fiyat tarifesine zam gelecek. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni tarifeye göre, arabulucuya ödenecek ücret yüzde 100 artırıldı. Buna göre, aile hukuku ile ilgili uyuşmazlıklarda 400 TL ile 960 TL arasında, ticari uyuşmazlıklarda 780 TL ile bin 680 TL arasında ve tüketici uyuşmazlıklarında 400 TL ile 960 TL arasında değişecek.

Ödenecek tutar, uyuşmazlık konusu ve taraf sayısına göre belirlenecek.