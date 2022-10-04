04 Eki 2022 - 14:57- Gündem G: 04 Eki 2022 - 14:59

"Sarı liste başkan adayı İbrahim Bıyıklı Kartepe’den sözü aldı"

Ticaret odası seçimlerine sayılı günler kala Sarı liste başkan adayı İbrahim Bıyıklı sahada çalışmalarını sürdürüyor.
"Sarı liste başkan adayı İbrahim Bıyıklı Kartepe’den sözü aldı" mask
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Sarı liste başkan adayı İbrahim Bıyıklı Konut İnşaatı meslek grubu 2.komite yönetimi Emre Çakar, Fesih Yalçınkaya, Ramazan Efe, Murat Karakoyun, Güven Açıkgöz, Suat Balta, Kenan Yıldız ile Kartepede faaliyet gösteren müteahhit firmalar ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıda konuşan Başkan adayı Bıyıklı başkan olması durumunda gerçekleştireceği projelerini Kartepelimüteahhitlere anlattı.

Konuşmasında tüm komitelerde Sarı listelere oy isteyen Başkan Bıyıklı, seçime katılmanın çok önemli olduğuna vurgu yaparak 8 Ekimde yapılacak seçimlerde sandıklara sahip çıkılması gerektiğini belirtti. 2. Komite Konut İnşaatı meslek yönetimini de tanıtan Bıyıklı, "Yönetimdeki arkadaşların her birinin çok kıymetli, şehirde sayılan sevilen firmaların sahipleri olduğunu ve 2. Komitede İnşaat firmalarını en iyi şekilde temsil edeceklerini ifade etti."

200 firma temsilcisinin katıldığı Kahvaltı, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

2. KOMİTE KONUT İNŞAATI YÖNETİMİ

 

1.) EMRE ÇAKAR - ZİNCİRLİKUYU İNŞAAT

2 ) FESİH YALÇINKAYA - GÜÇKAT İNŞAAT

3.) RAMAZAN EFE - BKSM İNŞAAT

4.) MURAT KARAKOYUN - KARPAY İNŞAAT

5.) GÜVEN AÇIKGÖZ - GÜVEN İNŞAAT

6.) SUAT BALTA - BALTA İNŞAAT

7.) KENAN YILDIZ - YILDIZ İNŞAAT

 

# liste, KONUT

04 Eki 2022 - 14:57 - Gündem

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