04 Eki 2022 - 15:33- Gündem G: 04 Eki 2022 - 15:36

Halkevi ihalesi yine iptal

Halkevi binasının restorasyon işi için açılan 4. İhale de iptal oldu. Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından dördüncü kez acılan ihale istekli firma olmaması nedeniyle ihale iptal oldu
Halkevi ihalesi yine iptal mask

Geçtiğimiz yıl Vali Seddar Yavuz’un devreye girmesi ile tadilat süreci başlayan Halkevi binası için ihale komisyonu 4. Kez toplandı. Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığında yapılan ihaleye teklif veren olmadı ve ihale dördüncü kez iptal oldu. Bilindiği üzere daha önce de 23 Kasım 2021, 7 Nisan 2022, ve 26 Mayıs 2022’de de ihale yapılmış ve farklı nedenlerle ihale iptal edilmişti.

 
# ihale

04 Eki 2022 - 15:33 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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