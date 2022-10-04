Halkevi ihalesi yine iptal

Geçtiğimiz yıl Vali Seddar Yavuz’un devreye girmesi ile tadilat süreci başlayan Halkevi binası için ihale komisyonu 4. Kez toplandı. Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığında yapılan ihaleye teklif veren olmadı ve ihale dördüncü kez iptal oldu. Bilindiği üzere daha önce de 23 Kasım 2021, 7 Nisan 2022, ve 26 Mayıs 2022’de de ihale yapılmış ve farklı nedenlerle ihale iptal edilmişti.