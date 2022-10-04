İzmit Belediyesine 340 milyon ek bütçe

İzmit Belediyesi Ekim Ayı meclis toplantısı bugün belediye binasında bulunan meclis toplantı salonunda yapıldı. Toplam 27 gündem maddesinin görüşülerek karara bağlandığı toplantıya Başkan Yardımcısı Nejat Çakır Başkanlık yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden 1 adet hibe otobüs alınması için belediye başkanına yetki verilmesi gündeme geldi. Bedelsiz olarak belediyeye tahsis edilecek madde meclisten oy birliği ile geçti. Kocaeli Manav Kültürü Dernekler Federasyonu ile ortak proje hazırlanması ve belediye başkanına protokol yapma yetkisi verilmesi, Cem Evleri ile ortak çalışmalar ve sunulan işbirliği protokolü hazırlanabilmesi için belediye Başkanına yetki verilmesi de mecliste görüşüldü. Maddeler oy birliği ile geçti. Ayrıca, mecliste, İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamak için belediye başkanına yetki verilmesi de gündeme gelecek.

“MÜDÜRLÜKLERDEN BİLGİLENDİRME İSTEDİLER”

İklim ve Enerji için Avrupa Belediye Başkanları Sözleşmesini imzalamak için Belediye Başkanına yetki verilmesi ile ilgili Strateji Geliştirme Müdürlüğü’nün 23.09.2022 tarih ve 280 sayılı yazısı. Madde oy birliği ile geçti. Meclisin son maddesinde ek bütçe artışı maddesi görüşüldü. Ek bütçe görüşmeleri öncesi söz alan AKP’li Meclis Üyesi Hayrettin Ünlü, “Bilgimizi alamadığımız müdürlükler var. O müdürlüklerde yüzde yüzün üzerinde artış var. İlgili gelen müdüre sormamız istendi. İlgili müdürün izinde olduğunu öğrendik. Başkan yardımcısı da bilgisinin olmadığını söyledi. Meclisin bilgilendirilmesi açısında basın yayın müdürlüğü son 3 ay kalmasına rağmen neden yüzde 101 şeklinde artış yapılmış. Yani 6 buçuk milyon ek bütçe istenmiş. İlgili müdür bilgilendirirseniz seviniriz. Aynı şekilde özel kalem müdürlüğüyüzde 111 ek bütçe talebi var. Aynı şekilde bilgi işlem müdürlüğü 6 milyon 500 daha talepte bulunmuştur” ifadelerini kullandı.

“TOPLANTIDAN 5 DAKİKA ÖNCE ARADINIZ”

Ünlü’nün bahsettiği başkan Yardımcısının kendisi olduğunu ifade eden Başkan yardımcısı Emirşah Torun, “Beni komisyon toplantısında son 5 dakika içinde arıyorsunuz. Programlarımız oluyor, daha sonra saha programlarım vardı. Ha deyince gelme şansımız yok. Ben bilgim yok demedim. Arkadaşlarımız bilgilendirecek dedim. Hatta arkadaşlar aradığında açmadınız. Ülkenin ekonomik durumunu biliyorsunuz. Bunların neden kaynaklandığını biliyoruz” dedi.

“SİZİNLE İLGİLİ DEĞİL”

Daha sonra söz alan AKP Grup Başkan Vekili Muharrem Tutuş, “Bu belediyenin idaresi bizim elimizde değil. Biz gelmeden önce şu müdüre haber verin de gelsin diyecek pozisyonda değiliz. Bütçe ile ilgili toplantılarda bir sunum zaten yapılmalı. Bu sadece sizinle ilgili değil. Bunlar çok basit işler. Sizin şahsınızda değil. Meselelerle ilgilin şu gelsin bu gelsin diyemeyiz” dedi. Torun’un ardından bir kez daha söz alan Hayrettin Ünlü, “Bizim eleştirimiz bütçe artışı değil. Biz sadece şunu diyoruz fen işleri ve sosyal hizmetleri sormuyoruz. Basın yayın müdürlüğü neden yüzde yüz artış yapıyor diye soruyoruz. Bu bizim en doğal hakkımız” dedi.

“YÜZDE 24 ORANINDA ARTIŞ YAPTIK”

Bütçe artışı ile ilgili söz alan Meclis Başkanı Nejat Çakır, “Bütçe artışı ile ilgili yetkiyi meclis veriyor. Bu değerlendirmeyi yaparken 2 noktaya bakıyoruz. Gelecek dönemde de enflasyon oranının artış oranını dikkate alarak bir sonraki yılın bütçesini hazırlıyoruz. 2022 yılında hem ülkemizde hem dünyada fiyatlar yükseldi. İlk bütçeler ilk 6 ayda bitti. Merkezi hükümetin bütçesi bile 6’ıncı ayda yapıldı. Şartlar bu dönem ek bütçe yapma mecburiyetinde bıraktı. Biz bir bütçe yaptık. 410 milyonun bütçesinin üzerine 100 milyonluk bütçe daha yaptık. Yüzde 24 oranında bir artış yaptık. Yüzde 141 yapan diğer meclisler var” dedi.

“ARTIŞIN YÜZDE 1’İ BİLE DEĞİL”

Bütçe artışı ile ilgili bilgi veren İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Seyhan Özcan, “Sadece 100 milyonluk bir artış yapmıştık. Hazırladığımız raporlarda görürken gelir gider bütçesi arasında fark olduğunu gördük. Belediyelerin harcamaları ilk 6 aydan sonra yapılır. İkinci altı ay için gördüğümüz artış öngörüleri. Bu istediğimiz rakam 3 ay için değil 6 ay içindir. Basın yayın ile ilgili sordu hayrettin Başkanımız. Bu yıl geçtiğimiz yıldan daha düşük bir bütçe ayrımı yaptık bu yıl. İkinci bütçe görüşmelerinde basın yayın müdürlüğüne bütçe ayırmamıştık. 340 milyon bütçe artışı var. Bu Basın yayın müdürlüğünün bütçe talebi bütçenin yüzde 1’i bile değil. Bütçe artışlarının birçoğu personel maaşlarına yapılan zamlardan kaynaklanıyor” şeklinde konuştu. Bütçe maddesi oy birliği ile meclisten geçti.

“10 KAT DAHA FAZLA FATURA”

Mecliste gündem maddeleri görüşülmesi sonrası önergeler sunuldu. AKP’li Meclis Üyelerinin imzalarını taşıyan önergelerde, “Basından takip ettiğimiz ve edindiğimiz bilgiler ışığında, belediyeye araç kiralama faturası kesen iki firmanın, belediyede birbirine yakın sayıda araçları olmasına rağmen, biri diğerinden 10 kat fazla fatura kestiği görülmektedir. Temmuz-ağustos ve eylül aylarında Tuncay Seyahat ve YK Turizmin kaç araç karşılığı aylık kestikleri faturaların tarafımıza ivedilikle verilmesini arz ederiz.

İKİ KATI FAZLA MALİYETLİ KAĞIT ALIM İHALESİ HANGİ FİRMANIN?

İzmit Belediyesiyle ilgili son günlerin en çok konuşulan konularından olan ve piyasanın iki katına alındığı aşikar olan kağıt alım ihalesi ve işi alan firma ile ilgili sözlü ve yazılı açıklama yapabilir misiniz? Bu alım, bu fiyata nasıl yapıldı? Kurum içinde bir inceleme oldu mu? Oldu ise sonuçları nedir?

BİR MİLYAR TL NE OLDU?

Fatma Kaplan Hürriyet belediye başkanı olduğu günden bu yana, 4 yılın toplam bütçe harcaması yaklaşık 2 milyar TL’yi bulacak. Bu 2 milyar TL’nin yarısının maaşlara gittiğini varsayarsak, geriye kalan 1 milyar TL nereye harcanmıştır. Yoksa İzmit’te bu para ile çok ciddi projeler yapıldı da biz mi göremiyoruz. Örnek olması adına, başkan ya da yetkilisi, en yüksek bütçeli sadece 3 proje ve maliyetlerini açıklayabilir mi.

GÖKHAN CUMALI KİMDİR?

Kent kamuoyunun gündeminden hiç düşmeyen, sürekli yeni şirketler kurularak ve ihaleler alarak tartışma konusu olan ve hatta bazı CHP milletvekilleri ile yakın ilişkiler gözlemlenen Gökhan Cumalı isimli kişi kimdir? Şirket adreslerine gidildiğinde yerinde de bulunamayan ancak ihaleler almaya devam eden bu kişi ve belediye başkanı ve eşinin akrabalarının hala belediyeye fatura kesiyor mu, bu konularla ilgili meclisi ve kamuoyunu aydınlatmanızı arz ederiz” ifadeleri kullanıldı. Meclis sonrası AKP’li Muharrem Tutuş, “Bugün hakaret ve iftiradan uzak meclisi sevgi ve saygı içerisinde yönettiğiniz için teşekkür ederim” ifadelerini kullandı. Karşılığında Necat Çakır ise, “Sakin bir meclis geçirdiğiniz için asıl teşekkürü ben ederim” şekline yanıt verdi.