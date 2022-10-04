Araptepe’de 33 daire satışa çıkıyor

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün ilçeye kazandırdığı ve alanında örnek olarak nitelenen kentsel dönüşüm projesi tamamlandı. Yenikent Mahallesi Araptepe Mevkii’nde depreme dayanıklı, otoparkı bulunan, sosyal ve yeşil alanlara sahip olarak inşa edilen yeni yaşam merkezi 428 daire ve 7 işyerinden oluşuyor. Yaklaşık 30 bin m² büyüklüğündeki alana inşa edilen 10 bin m2’si yeşil alana ayrılmış proje kapsamında Derince Belediyesi kendi payına düşen dairelerden 33 tanesini açık ihale yöntemi ile satışa sunacak. İhale 19 Ekim Çarşamba günü saat 10.30'da Derince Belediyesi Encümen Salonu'nda başlayacak.

BAŞVURULAR BELEDİYEYE

Araptepe kentsel dönüşüm projesi kapsamında 2+1, 3+1 ve 4+1 ‘den oluşan 33 daire 1.145.000 TL’den başlayan fiyatlarla açık ihale yöntemi ile satışa sunulacak. Satış ihalesine katılmak isteyen vatandaşların, her bir bağımsız bölüm için 500 TL’den oluşan ihale şartnamesini Derince Belediyesi Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünden imza karşılığı alıp, geçici teminat bedellerini yatırdıktan sonra hazırladıkları dosyaları en geç 18 Ekim Salı günü saat 14:00’e kadar Derince Belediyesi’ne teslim etmeleri gerekiyor. Konuyla ilgili detaylı bilgi almak ve satışa sunulan dairelerin metraj ve fiyat bilgilerini incelemek isteyen vatandaşlar www.derince.bel.tr üzerinden İhale Rehberi’ne girebilecekleri gibi 0 262 2394015 (Dahili 215-216) numaralı telefonlardan Emlak ve İstimlak Müdürlüğü’ne ulaşabilecek.