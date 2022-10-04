04 Eki 2022 - 17:17- Gündem G: 04 Eki 2022 - 17:24

Yıllardır kasis yapılmayan sokağın sakinleri isyan etti: Araba çarparsa suç Büyükşehir'indir

Başiskele Yukarı Yuvacık Fatih Mahallesi Kekik sokağı sakinleri yıllardır kasis yapılmadığını söyleyip duruma tepki gösterdi.
Yıllardır kasis yapılmayan sokağın sakinleri isyan etti: Araba çarparsa suç Büyükşehir'indir mask
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Konuyla ilgili olarak gazetemize ulaşan okurumuz, “Biz Başiskele Yukarı Yuvacık Fatih Mahallesi Kekik Sokağı’nda oturuyoruz. Oturduğumuz sokak cadde gibi gözükse de maalesef sokak diye geçiyor. Mahallemizde ne yazık ki yıllardır kasis sorunu var.

“SONUÇ ALAMADIK”

Yıllardır belediyeye çok fazla dilekçe verdik ama herhangi bir sonuç alamadık. Geçmiş dönem eski Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanının oğlunun yaptığı sitenin yanına kasis yapıldı. Ancak yapılan kasis çok saçma bir yere yapıldı ve bizim hiç işimize yaramıyor. Bunun üzerine biz mahalleli olarak 2 çocuğa araba çarptıktan sonra kendi imkanlarımızla tümsek yaptık.

“SUÇ BÜYÜKŞEHİR’İNDİR”

Ardından Başiskele Belediyesine bağlı zabıta ekipleri bu yaptığınız yasak bunu buradan kaldırın diyerek söylendi. Bizler mahalleli olarak Büyükşehir’den ya bu mahalledeki bütün tümseklerin kaldırılmasını ya da istediğimiz yere betondan tümsek yapılmasını istiyoruz. Eğer bu mahallede herhangi bir çocuğa araba vurursa bunun sebebi ve suçu Büyükşehir Belediyesi’nindir.” ifadelerini kullandı.

# Büyükşehir Belediyesi

04 Eki 2022 - 17:17 - Gündem

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