04 Eki 2022 - 17:28- Gündem G: 04 Eki 2022 - 17:30

Hürriyet, hizmet araçlarının  kredi talebi için Ankara’ya gitti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, hizmet araçlarının kredi talebi için birebir görüşmeler yapmak adına Ankara İller Bankası’na gitti
Hürriyet, hizmet araçlarının  kredi talebi için Ankara’ya gitti mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 4 aylık mücadelenin ardından hizmet araçlarının satın alınması için kredi yetkisini aldı. Satın almanın kiralamaya göre çok daha kazançlı olduğunu rakamlarla ispatlayan Başkan Hürriyet, hizmet araçlarının Bakanlık onayı gerektirmeyen 46 milyon liranın dün itibariyle yazısının yazıldığını ifade etti. 

FİKRİ IŞIK’I ZİYARET ETTİ

Başkan Hürriyet, 46 milyon için yazının yazılmasının ardından kredi onayının bir an önce sonuçlandırılabilmesi ve birebir görüşmeler için Ankara İller Bankası’na gitti. Ayrıca Başkan Hürriyet, araçların hızlıca satın alınabilmesi adına AKP kurucularından, geçmiş dönem Başbakan yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ı da ziyaret etti.
# Ankara, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

04 Eki 2022 - 17:28 - Gündem

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

troll - kendi şahsi işin olsa acaba nasıl bir yol izlerdin merak ediyorum...

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 04 Ekim 17:38

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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