Hürriyet, hizmet araçlarının  kredi talebi için Ankara’ya gitti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 4 aylık mücadelenin ardından hizmet araçlarının satın alınması için kredi yetkisini aldı. Satın almanın kiralamaya göre çok daha kazançlı olduğunu rakamlarla ispatlayan Başkan Hürriyet, hizmet araçlarının Bakanlık onayı gerektirmeyen 46 milyon liranın dün itibariyle yazısının yazıldığını ifade etti.

FİKRİ IŞIK’I ZİYARET ETTİ

Başkan Hürriyet, 46 milyon için yazının yazılmasının ardından kredi onayının bir an önce sonuçlandırılabilmesi ve birebir görüşmeler için Ankara İller Bankası’na gitti. Ayrıca Başkan Hürriyet, araçların hızlıca satın alınabilmesi adına AKP kurucularından, geçmiş dönem Başbakan yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ı da ziyaret etti.