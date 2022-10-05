Nail Çiler ve ekibi 42'de 42 yaptı!

Gebze Ticaret Odası’nda, dün seçim heyecanı yaşandı. GTO mevcut başkanı Nail Çiler güven tazeleyerek 42 komitenin tamamında zafere ulaştı. GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler Gebze Ticaret Odası önünde yaptığı açıklamasında “Hepinizden Allah razı olsun, 42 komitenin 42’si de tamam. Ben bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum. 1 ay gece gündüz demeden, çalıştılar. Bize sahada destek olanlar vardı onlara da teşekkür ediyorum. Ben hep şunu söyledim, birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bir olacağız, diri olacağız, iri olacağız. Bugün itibariyle seçim bitti, yarın geçim başlıyor. Herkes bizim dostumuz, kardeşimiz. Bu başarı, yalnız başına değil" dedi.

"SANAYİ GEBZE'DEN YÖNETİLİR”

Açıklamasının devamında ise Çiler, "Sizin de emeğiniz var. Allah bize nasip etsin, bu bölgeye ve ülkeye hizmet edelim. Başka amacımız ve gayemiz yok. Biz koltuktan güç almıyoruz, koltuğa güç veriyoruz. Hepiniz birer kanaat önderisiniz. Bu seçimlerde siyasi partilere ve oda başkanlarına taraf tutmadıkları için teşekkür ediyorum. Politika Ankara’dan yönetilir ama sanayi Gebze’den yönetilir biz bunun için varız. Biz üreterek var olacağız. Biz hep birlikte iyi niyetle yola çıktık. Tek başına hareket edersen uzun soluklu olamaz. Bugünden sonraki amacımız Gebze’yi büyükşehirli il yapmak. Büyükşehirli il olacağız. Hepinizi yürekten kucaklıyorum. Biz ne kadar başarılı olduysak, o kadar mütevazi olmak zorundayız. Bu odanın felsefesi budur” dedi.