Benzin ve motorine bir zam daha

Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları getirmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyato motorinde 1 lira 38 kuruş, benzinde 74 kuruş artacak. Dün gece de litre fiyatı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş artmıştı.