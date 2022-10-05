05 Eki 2022 - 09:30- Ekonomi G: 05 Eki 2022 - 09:33

Benzin ve motorine bir zam daha

Dün gece zamlanan motorin ve benzine bu gece bir zam daha gelecek.
Benzin ve motorine bir zam daha mask

Petrol ve ürün fiyatları ile döviz kurlarındaki artış, akaryakıtta zamları getirmeye devam ediyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre fiyato motorinde 1 lira 38 kuruş, benzinde 74 kuruş artacak. Dün gece de litre fiyatı motorinde 1 lira 10 kuruş, benzinde 62 kuruş artmıştı.

05 Eki 2022 - 09:30 - Ekonomi

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.080.309 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(1)
01

Kullar Ali - Ekonomide o kelimelerden cümle oluşturmanın bir bedeli olsa gerek ..Kulakları çınlasın Sn. Nebati'nin

Yanıtla . 1Beğen . 0Beğenme 05 Ekim 10:03

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Benzin ve motorine zam geliyor mask
Benzin ve motorine zam geliyor
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi mask
Henkel, ilk yarı yüzde 8.9 satış büyümesi gerçekleştirdi
Rus ve Alman turistler ilk sırada mask
Rus ve Alman turistler ilk sırada
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor mask
Kayıtdışılık ‘cep’leri zorluyor
Asgari ücretli, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?     mask
Asgari ücretli, memur ve emekliye ne kadar zam yapılacak?    
Besicilerin yem isyanı büyüyor mask
Besicilerin yem isyanı büyüyor
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL