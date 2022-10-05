Çınarlıspor, Arslanbey’de telafi etmek istiyor!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Çınarlıspor ile Gebze Beylikbağı, Derince Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken özellikle ikinci yarıda Çınarlıspor’un kaçırdığı goller yok artık dedirtti. Yeşil beyazlılar kaçan 2 puana üzülürken, maç boyunca centilmence bir mücadele ortaya koyan Gebze Beylikbağı ise evine 1 puanla döndü. Yeşil beyazlılar evindeki puan kaybını cumartesi günkü zorlu Arslanbey Organize Sanayi maçında telafi etmek istiyor.

MAÇLAR PAZAR GÜNÜ

Maçta iki kez de öne geçen Çınarlıspor’un gollerini 2. dakikada Eşref, 38. dakikada da Berke attı. Gebze Beylikbağı’na 1 puanı getiren golleri 30. dakikada Emircan ve 42. dakikada da Engin kaydetti. A grubunda üçüncü maçlar cumartesi günü oynanacak. 2 puanlı Çınarlıspor ligin iddialı takımlarından Arslanbey Organize Sanayi ile deplasmanda karşılaşacak, 2 puanlı Gebze Beylikbağı ise puansız Başiskele Damlarspor’u konuk edecek. Çınarlı ekibinin maçı Arslanbey Stadı’nda saat 17.00’de, Beylikbağı’nın maçı ise Beylikbağı Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak.

ÇINARLISPOR: 2

GEBZE BEYLİKBAĞI:2

STAT: Derince

HAKEMLER: Sait Tuzcu***, Arzu Görgün***, Yusuf Öztürk***

ÇINARLISPOR: Nuhbey**, Serkan Uzun**, Eşref***, Kerim**, Muhammed** (Ozan**), Okan***, Süleyman**, Eren**, Ahmet Berke*** (Ulaş*), Özgür**, Talha** (İsmail Utku*)

GEBZE BEYLİKBAĞI: Ercüment Tolga***, Hüseyin**, Emre Köse**, Engin**, Aykut**, Burak**, Alpaslan** (Emircan**), Haydar**, Emre Atıcı** (Can*), Tugay**, Kadir** (Eray*)

GOLLER: Dk. 2: Eşref, Dk. 38: Ahmet Berke (Çınarlı) Dk. 30 Emircan, Dk. 42 Engin (Beylikbağı)

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Köseköy Ateş

2

2

0

0

8

2

6

2.

Çayırovaspor

2

2

0

0

5

2

6

3.

Karamürselspor

2

2

0

0

2

0

6

4.

Bağdatspor

2

1

1

0

3

2

4

5.

Arslanbey Organize

2

1

0

1

4

2

3

6.

Dilovası Bel.

1

1

0

0

2

1

3

7.

Bekirderespor

2

1

0

1

2

2

3

8.

Beylikbağıspor

2

0

2

0

3

3

2

9.

Çınarlıspor

2

0

1

1

2

3

1

10.

Başiskele Damlar

2

0

0

2

1

3

0

11.

Sırrıpaşa FK

1

0

0

1

2

5

0

12.

Seka Doğan

2

0

0

2

1

5

0

13.

Alikahya Bel.

2

0

0

2

2

7

0



2. HAFTANIN SKORLARI

Çayırovaspor

4 - 2

Alikahya Bel.

Köseköy Ateş

5 - 2

Sırrıpaşa FK

Çınarlıspor

2 - 2

Beylikbağıspor

Bağdatspor

2 - 1

Arslanbey Organize

Başiskele Damlar

0 - 1

Karamürselspor

Seka Doğan

1 - 2

Bekirderespor



3. HAFTA MAÇLARI – 8 EKİM CUMARTESİ

15:00

Karamürselspor

Dilovası Bel

Karamürsel İlçe

17:00

Sırrıpaşa

Çayırovaspor

Derince

17:00

Arslanbey Org.

Çınarlıspor

Arslanbey Stadı

17:00

Bekirderespor

Bağdatspor

Cephanelik

18:00

Beylikbağıspor

Başiskele Damlar

Beylikbağı

19:00

Alikahya Bel.

Seka Doğan

Cephanelik

