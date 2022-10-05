Çınarlıspor, Arslanbey’de telafi etmek istiyor!

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Çınarlıspor ile Gebze Beylikbağı, Derince Stadı’nda karşılaştı. Mücadele 2-2 sona ererken özellikle ikinci yarıda Çınarlıspor’un kaçırdığı goller yok artık dedirtti. Yeşil beyazlılar kaçan 2 puana üzülürken, maç boyunca centilmence bir mücadele ortaya koyan Gebze Beylikbağı ise evine 1 puanla döndü. Yeşil beyazlılar evindeki puan kaybını cumartesi günkü zorlu Arslanbey Organize Sanayi maçında telafi etmek istiyor.
MAÇLAR PAZAR GÜNÜ
Maçta iki kez de öne geçen Çınarlıspor’un gollerini 2. dakikada Eşref, 38. dakikada da Berke attı. Gebze Beylikbağı’na 1 puanı getiren golleri 30. dakikada Emircan ve 42. dakikada da Engin kaydetti. A grubunda üçüncü maçlar cumartesi günü oynanacak. 2 puanlı Çınarlıspor ligin iddialı takımlarından Arslanbey Organize Sanayi ile deplasmanda karşılaşacak, 2 puanlı Gebze Beylikbağı ise puansız Başiskele Damlarspor’u konuk edecek. Çınarlı ekibinin maçı Arslanbey Stadı’nda saat 17.00’de, Beylikbağı’nın maçı ise Beylikbağı Stadı’nda saat 18.00’de başlayacak.
ÇINARLISPOR: 2
GEBZE BEYLİKBAĞI:2
STAT: Derince
HAKEMLER: Sait Tuzcu***, Arzu Görgün***, Yusuf Öztürk***
ÇINARLISPOR: Nuhbey**, Serkan Uzun**, Eşref***, Kerim**, Muhammed** (Ozan**), Okan***, Süleyman**, Eren**, Ahmet Berke*** (Ulaş*), Özgür**, Talha** (İsmail Utku*)
GEBZE BEYLİKBAĞI: Ercüment Tolga***, Hüseyin**, Emre Köse**, Engin**, Aykut**, Burak**, Alpaslan** (Emircan**), Haydar**, Emre Atıcı** (Can*), Tugay**, Kadir** (Eray*)
GOLLER: Dk. 2: Eşref, Dk. 38: Ahmet Berke (Çınarlı) Dk. 30 Emircan, Dk. 42 Engin (Beylikbağı)
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Köseköy Ateş
2
2
0
0
8
2
6
2.
Çayırovaspor
2
2
0
0
5
2
6
3.
Karamürselspor
2
2
0
0
2
0
6
4.
Bağdatspor
2
1
1
0
3
2
4
5.
Arslanbey Organize
2
1
0
1
4
2
3
6.
Dilovası Bel.
1
1
0
0
2
1
3
7.
Bekirderespor
2
1
0
1
2
2
3
8.
Beylikbağıspor
2
0
2
0
3
3
2
9.
Çınarlıspor
2
0
1
1
2
3
1
10.
Başiskele Damlar
2
0
0
2
1
3
0
11.
Sırrıpaşa FK
1
0
0
1
2
5
0
12.
Seka Doğan
2
0
0
2
1
5
0
13.
Alikahya Bel.
2
0
0
2
2
7
0
2. HAFTANIN SKORLARI
Çayırovaspor
4 - 2
Alikahya Bel.
Köseköy Ateş
5 - 2
Sırrıpaşa FK
Çınarlıspor
2 - 2
Beylikbağıspor
Bağdatspor
2 - 1
Arslanbey Organize
Başiskele Damlar
0 - 1
Karamürselspor
Seka Doğan
1 - 2
Bekirderespor
3. HAFTA MAÇLARI – 8 EKİM CUMARTESİ
15:00
Karamürselspor
Dilovası Bel
Karamürsel İlçe
17:00
Sırrıpaşa
Çayırovaspor
Derince
17:00
Arslanbey Org.
Çınarlıspor
Arslanbey Stadı
17:00
Bekirderespor
Bağdatspor
Cephanelik
18:00
Beylikbağıspor
Başiskele Damlar
Beylikbağı
19:00
Alikahya Bel.
Seka Doğan
Cephanelik
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.