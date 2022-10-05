Kandıra zirvede kalmak istiyor

1. Amatör Lig C Grubu’nda yer alan Kandıra Gençlerbirliği sezona farklı galibiyetle başladı. Yeşil beyazlılar konuk olduğu Derince Birlikspor’u 4-0 mağlup ederken ilk hafta sonunda liderliğe kuruldu. Derince Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Kandıra temsilcisi Sefer ve Bedirhan’ın golleri ile 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Kandıra Gençlerbirliği Emre Yıldız ve deneyimli kaptan Gökhan Er’in golleri ile maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti.
AYHAN OYAN: KISA SÜREDE TOPARLANMAYA ÇALIŞTIK
Sezona geç başladıklarının altını çizen Kandıra Gençlerbirliği Antrenörü Ayhan Oyan “25 gün önce antrenmanlara başladık ve elimizden geldiği kadar takımı toparlamaya çalıştık. İlk maçımızda gençlere yatırım yapan Derince Birlikspor ile mücadele ettik. Rakibimizi mücadelelerinden ve centilmenliklerinden ötürü kutluyor, bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum.
1. AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Kandıra GB.
1
1
0
0
4
0
3
2.
Çubuklu Bala
1
1
0
0
4
1
3
3.
Beylikbağı Karadeniz
1
1
0
0
3
2
3
4.
Karatepe GB.
1
1
0
0
1
0
3
5.
Uzuntarla Bel.
0
0
0
0
0
0
0
6.
Yeniyalı Barbaros
1
0
0
1
2
3
0
7.
Gölcük Çiftlik
1
0
0
1
0
1
0
8.
Yazlıkspor
1
0
0
1
1
4
0
9.
Derince Birlik
1
0
0
1
0
4
0
1. HAFTA SONUÇLARI
Yeniyalı Barbaros
2 - 3
Beylikbağı Karadeniz
Karatepe GB.
1 - 0
Gölcük Çiftlik
Yazlıkspor
1 - 4
Çubuklu Bala
Derince Birlikspor
0 - 4
Kandıra GB.
2. HAFTA PROGRAMI
7 EKİM CUMARTESİ
19:00
Çubuklu Bala
Karatepe GB.
Cephanelik
8 EKİM PAZAR
15:00
Kandıra GB.
Yazlıkspor
Kandıra İlçe
16:00
Gölcük Çiftlik
Yeniyalı Barbaros
Kavaklı Stadı
16:00
B. Karadeniz
Uzuntarla Bel.
Beylikbağı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.