Kandıra zirvede kalmak istiyor

1. Amatör Lig C Grubu’nda yer alan Kandıra Gençlerbirliği sezona farklı galibiyetle başladı. Yeşil beyazlılar konuk olduğu Derince Birlikspor’u 4-0 mağlup ederken ilk hafta sonunda liderliğe kuruldu. Derince Stadı’nda oynanan maçın ilk yarısını Kandıra temsilcisi Sefer ve Bedirhan’ın golleri ile 2-0 önde tamamladı. Maçın ikinci yarısında da üstün oyununu sürdüren Kandıra Gençlerbirliği Emre Yıldız ve deneyimli kaptan Gökhan Er’in golleri ile maçın skorunu 4-0 olarak tayin etti.

AYHAN OYAN: KISA SÜREDE TOPARLANMAYA ÇALIŞTIK

Sezona geç başladıklarının altını çizen Kandıra Gençlerbirliği Antrenörü Ayhan Oyan “25 gün önce antrenmanlara başladık ve elimizden geldiği kadar takımı toparlamaya çalıştık. İlk maçımızda gençlere yatırım yapan Derince Birlikspor ile mücadele ettik. Rakibimizi mücadelelerinden ve centilmenliklerinden ötürü kutluyor, bundan sonraki maçlarında başarı diliyorum.

1. AMATÖR LİG C GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Kandıra GB.

1

1

0

0

4

0

3

2.

Çubuklu Bala

1

1

0

0

4

1

3

3.

Beylikbağı Karadeniz

1

1

0

0

3

2

3

4.

Karatepe GB.

1

1

0

0

1

0

3

5.

Uzuntarla Bel.

0

0

0

0

0

0

0

6.

Yeniyalı Barbaros

1

0

0

1

2

3

0

7.

Gölcük Çiftlik

1

0

0

1

0

1

0

8.

Yazlıkspor

1

0

0

1

1

4

0

9.

Derince Birlik

1

0

0

1

0

4

0



1. HAFTA SONUÇLARI

Yeniyalı Barbaros

2 - 3

Beylikbağı Karadeniz

Karatepe GB.

1 - 0

Gölcük Çiftlik

Yazlıkspor

1 - 4

Çubuklu Bala

Derince Birlikspor

0 - 4

Kandıra GB.



2. HAFTA PROGRAMI

7 EKİM CUMARTESİ

19:00

Çubuklu Bala

Karatepe GB.

Cephanelik



8 EKİM PAZAR

15:00

Kandıra GB.

Yazlıkspor

Kandıra İlçe

16:00

Gölcük Çiftlik

Yeniyalı Barbaros

Kavaklı Stadı

16:00

B. Karadeniz

Uzuntarla Bel.

Beylikbağı

