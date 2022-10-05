05 Eki 2022 - 10:37- Eğitim G: 05 Eki 2022 - 10:38

KOÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri, 12 Ekim’de başlıyor

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri 12-13-14 Ekim tarihlerinde Umuttepe’de gerçekleştirilecek. Daha önce 4-5-6 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan tanıtım günleri bölgemizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya ertelenmişti.
KOÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri, 12 Ekim’de başlıyor mask

Kocaeli Üniversitesi öğrenci topluluklarının kendilerini tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına öğrenci kulüpleri tanıtım günleri düzenlenecek. İlk planda 4-5-6 Ekim tarihleri arasında planlanan tanıtım günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tanıtım günleri kapsamında; sokak oyunları, yön doğa etkinlikleri (ekip oyunları), çekilişler, çeşitli ikramlar ile açık hava sineması ve konser de planlanıyor.
# Kocaeli Üniversitesi, öğrenci

05 Eki 2022 - 10:37 - Eğitim

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