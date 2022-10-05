Kocaeli Üniversitesi öğrenci topluluklarının kendilerini tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına öğrenci kulüpleri tanıtım günleri düzenlenecek. İlk planda 4-5-6 Ekim tarihleri arasında planlanan tanıtım günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tanıtım günleri kapsamında; sokak oyunları, yön doğa etkinlikleri (ekip oyunları), çekilişler, çeşitli ikramlar ile açık hava sineması ve konser de planlanıyor.
05 Eki 2022 - 10:37- Eğitim Güncelleme: 05 Eki 2022 - 10:38
KOÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri, 12 Ekim’de başlıyor
Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri 12-13-14 Ekim tarihlerinde Umuttepe’de gerçekleştirilecek. Daha önce 4-5-6 Ekim tarihlerinde yapılması planlanan tanıtım günleri bölgemizde yaşanan olumsuz hava koşulları sebebiyle önümüzdeki haftaya ertelenmişti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.