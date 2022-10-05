KOÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri, 12 Ekim’de başlıyor

Kocaeli Üniversitesi öğrenci topluluklarının kendilerini tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına öğrenci kulüpleri tanıtım günleri düzenlenecek. İlk planda 4-5-6 Ekim tarihleri arasında planlanan tanıtım günleri olumsuz hava koşulları nedeniyle 12-13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecektir. Tanıtım günleri kapsamında; sokak oyunları, yön doğa etkinlikleri (ekip oyunları), çekilişler, çeşitli ikramlar ile açık hava sineması ve konser de planlanıyor.