Stadyum yolu projesinde D-100 Ankara istikameti güney yan yola aktarıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Köseköy Koridoru Alikahya Stadyum bağlantı yolunda güney yan yolda bitümlü temel ve binder asfalt serim çalışmaları tamamlandı. Yol şerit çizgileri çekilen güney yan yolda kaldırım bordür çalışmaları yapıldı. Duvar panel kaplama imalatlarının tamamlandığı güney yan yolda, aydınlatma direklerinin montajı, yağmur suyu kanal imalatları ve kavşak yapım çalışmaları yapıldı. Menfez yapımı için temel kazık çakılması çalışmaları sebebiyle D-100 Ankara istikametinde trafik güney yan yola aktarıldı.

3 ADET KÖPRÜ YAPILIYOR

D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında yapılan kavşak ile D-100 Karayolundan Kocaeli Stadyumuna ve Alikahya Organize Sanayi bölgelerine ulaşım kolaylaşacak. Yol genişliği 30 metre olacak, yolda ulaşım 2x2 gidiş-geliş olarak sağlanacak ve bisiklet yolu da yapılacak. D-100 üzerinde 1 adet, TEM Otoyolu üzerinde 1 adet ve Yirim Dere üzerinde 1 adet olmak üzere 3 farklı noktada prefabrik öngerme kirişli köprü; D-100 üzerinde bir adet çelik yaya üst geçidi yapılacak. D-100 Karayolunun Sakıp Sabancı Köprülü Kavşağı ile Köseköy battı çıktı kavşağı arasında kalan kısmında menfez yapılacak.

YİRİM DERE ÜZERİNE KÖPRÜ

Yirim Dere üzerinde yapılan prefabrik öngerme kirişli köprünün döşeme demir imalatları yapılıyor. Yirim Dere üzerindeki eski köprünün yıkımı gerçekleştirildi. Eski köprünün yerine yapılacak yeni köprü için 56 adet fore kazık çakıldı. Köprüde kullanılacak 96 adet öngermeli prefabrik köprü kirişi imalatı tamamlandı. 50 metre uzunlukta 30 metre genişlikte üzerinden 2×2 duble yol geçecek yeni köprüde çalışmalar sürdürülüyor.

ÜSTGEÇİTTE KOLON VE ASANSÖR KOVASI

D-100 üst geçidi kuzey tarafı kolon ve asansör kovası imalatları yapıldı. D-100 Karayolunda bulunan mevcut eski üstgeçit yerine çelik ve asansörlü üstgeçit yapılıyor. Yeni üstgeçidin tamamlanması sonrası eski üstgeçidin yıkımı gerçekleştirilecek.