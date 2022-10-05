Kocaeli BİLNET’TE 'Ailem Okulda' coşkusu!

İzmit Tepeköy Mahallesinde bulunan Kocaeli Yerleşkesinde Anasınıfı, İlkokul, Ortaokul, Anadolu Lisesi ve Fen Lisesinden oluşan 60 dersliği ve öğrencilerinin çok yönlü gelişimini destekleyen, çeşitli aktivite alanları bulunan, 15 bin m2 kapalı alana sahip, güçlü öğretmen kadrosu ileöğrencilerinin akademik ve sosyal yönden gelişimlerini, 21. yüzyılın beklentilerinden haberdar olmalarını hedefleyerek geleceklerini tasarlayan Özel Kocaeli Bilnet Okullarında etkinliklerle dolu bir hafta sonu geçirdi.

Özel Kocaeli Bilnet İlkokulu öğrenci ve velileri ‘‘Ailem Okulda’’ etkinliği ile kaliteli ve eğlenceli bir hafta sonunu geride bıraktılar. Öğrenciler ve veliler takım halinde yarışarak okulun tüm alanlarını kullanıp çeşitli oyunlar oynadılar. Aileler çocuklarıyla ve öğretmenleriyle birlikte okulda keyifli vakit geçirdiler.