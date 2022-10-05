05 Eki 2022 - 11:06- Gündem G: 05 Eki 2022 - 11:07

Ünlü modacı Sıfır Atık Festivali için tasarladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği Sıfır Atık Festivali için KO-MEK usta öğreticileriyle bir araya gelen ünlü modacı Dilek Hanif, işlevini yitirmiş kumaşlardan kıyafetler tasarladı.
Ünlü modacı Sıfır Atık Festivali için tasarladı mask
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14 Ekim’de başlayacak Sıfır Atık Festivali çerçevesinde ünlü moda tasarımcısı Dilek Hanif, KO-MEK usta öğreticileriyle örnek bir çalışmaya imza attı. Türkiye’de örneğine az rastlanan bir çalışmayla kullanılmış kumaşlardan 15 parçalık koleksiyon hazırlandı. Festivalin açılışında düzenlenecek gösteride, geri dönüşümden elde edilen modeller görücüye çıkacak. Sıfır atık ve sürdürülebilir moda gösterisi öncesinde KO-MEK kursiyerleri arasında başlatılan seferberlikte çok sayıda eski tülbent, kot pantolon, dantel, kravat, kumaş peçeteler, çarşaf gibi ürünler toplandı. Ünlü modacı Dilek Hanif ile bir araya gelen KO-MEK usta öğreticileri, tasarım ve dikim aşamalarında beraber çalıştı. Dilek Hanif liderliğinde usta öğreticilerin tasarladığı 15 adet kıyafet dikildi. Kıyafetlerin KO-MEK atölyelerinde dikilmesinin ardından aksesuar aşamasına geçildi.

"15 parça kıyafet tasarladım"

Kendisinin de bir modacı olarak konuya çok duyarlı yaklaştığını aktaran Hanif, "Burada şöyle düşündük. Kullanamadığımız ürünleri, yok olmak üzere olan giydiğimiz bazı şeyleri tekrar dönüştürelim ve bunları kullanılabilir hale getirelim istedik. Usta öğreticiler ve kursiyerler evlerinde kullanmadıkları, artık gündemde olmayan birçok malzeme getirdi. Ben de o malzemelerden 15 parça kıyafet tasarladım. Kısa zamanda hızla ilerledik. Bu güzel ve çalışkan ekip gece gündüz çalışıyor" dedi.

# türkiye

05 Eki 2022 - 11:06 İHA Kocaeli- Gündem

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