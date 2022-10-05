Dün akşam saatlerinde TBMM’de ilk iki maddesi onaylanan ve tartışmaların alevlendiği yasaya ilişkin Başkan Yıldızlı şunları kaydetti: “Yeni yasama yılında AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak TBMM’ye getirilen Sansür Yasası tamamen basını iktidar tekeline almaya yönelik bir girişimdir. Konuyla ilgili partimizin ve diğer muhalefet partilerinin gerekli düzenlemelere ilişkin verdiği tüm önergeler reddedilmiştir. Bu akıl almaz uygulama ile basının ve halkın haber alma özgürlüğü tamamen kısıtlanacak, iktidarın sadece kendi istediği bilgileri yayınlatmasına olanak sağlanacaktır. Özellikle yaklaşan seçimler öncesi böyle bir yasa tasarısı ile meclise gelinmesi,iktidarın basın ve halk üzerinde korku iklimi yaratma girişiminden başka bir şey değildir. Basın meslek örgütlerinin dün meclise giderek yasaya hayır dedikleri çağrıyı bile göz ardı eden bir anlayışın hep birlikte karşısında durmaya devam edeceğiz. Perşembe günü söz konusu yasanın kalan maddeleri görüşülmeye devam edecektir. Konuyu yakından takip ediyor ve tüm basın mensuplarımızın bu zorlu süreçte yanlarında olacağımızı bir kez daha duyuruyorum”
05 Eki 2022 - 11:22- Gündem Güncelleme: 05 Eki 2022 - 11:25
Yıldızlı’dan Sansür Yasası’na tepki
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Harun Özgür Yıldızlı, ‘Dezenformasyonla Mücadele Kanun Teklifi’ adı altında basını iktidar tekeline almaya yönelik hazırlanan sansür yasası ile ilgili bir açıklama yaptı.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.