Yıldızlı’dan Sansür Yasası’na tepki

Dün akşam saatlerinde TBMM’de ilk iki maddesi onaylanan ve tartışmaların alevlendiği yasaya ilişkin Başkan Yıldızlı şunları kaydetti: “Yeni yasama yılında AK Parti ve MHP tarafından hazırlanarak TBMM’ye getirilen Sansür Yasası tamamen basını iktidar tekeline almaya yönelik bir girişimdir. Konuyla ilgili partimizin ve diğer muhalefet partilerinin gerekli düzenlemelere ilişkin verdiği tüm önergeler reddedilmiştir. Bu akıl almaz uygulama ile basının ve halkın haber alma özgürlüğü tamamen kısıtlanacak, iktidarın sadece kendi istediği bilgileri yayınlatmasına olanak sağlanacaktır. Özellikle yaklaşan seçimler öncesi böyle bir yasa tasarısı ile meclise gelinmesi,iktidarın basın ve halk üzerinde korku iklimi yaratma girişiminden başka bir şey değildir. Basın meslek örgütlerinin dün meclise giderek yasaya hayır dedikleri çağrıyı bile göz ardı eden bir anlayışın hep birlikte karşısında durmaya devam edeceğiz. Perşembe günü söz konusu yasanın kalan maddeleri görüşülmeye devam edecektir. Konuyu yakından takip ediyor ve tüm basın mensuplarımızın bu zorlu süreçte yanlarında olacağımızı bir kez daha duyuruyorum”