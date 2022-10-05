Başiskele Kahramanlar Caddesi’nde menfez yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yaptığı üstyapı çalışmalarıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağını genişletiyor. Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapımına başlandı. 26 metre uzunlukta yapılacak menfezin üzerinden geçen yolda da genişletme yapılarak, genişlik 18 metreye çıkarılacak.

18 METRE GENİŞLİĞE ÇIKACAK

Başiskele Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Dere üzerinde menfez yapım çalışmalarına başlandı. Menfez yapımı tamamlanana kadar alternatif güzergâhlardan ulaşım sağlanabilecek. 26 metre uzunluktaki menfez yapımı için 18 metre genişliğe çıkarılacak yolda, 430 metre yol yapımı ve asfaltlama da yapılacak.