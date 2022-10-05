Başiskele Kahramanlar Caddesi’nde menfez yapılıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Başiskele ilçesinde yaptığı üstyapı çalışmalarıyla konforlu ve güvenli ulaşım ağını genişletiyor. Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Deresi üzerindeki eski köprü yıkılarak, yerine 8 metreye 3 metre menfez yapımına başlandı. 26 metre uzunlukta yapılacak menfezin üzerinden geçen yolda da genişletme yapılarak, genişlik 18 metreye çıkarılacak.
18 METRE GENİŞLİĞE ÇIKACAK
Başiskele Barbaros Mahallesi Kahramanlar Caddesi Hamam Dere üzerinde menfez yapım çalışmalarına başlandı. Menfez yapımı tamamlanana kadar alternatif güzergâhlardan ulaşım sağlanabilecek. 26 metre uzunluktaki menfez yapımı için 18 metre genişliğe çıkarılacak yolda, 430 metre yol yapımı ve asfaltlama da yapılacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.