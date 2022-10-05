05 Eki 2022 - 11:30- Gündem G: 05 Eki 2022 - 11:31

Dilovası Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti

Dilovası Belediyesi Ekim ayı olağan meclis toplantısı Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in başkanlığında gerçekleşti.

Dilovası Belediyesi'nin ekim ayı meclis toplantısı gerçekleşti mask
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Dilovası Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen toplantı bir önceki meclis tutanaklarının oylanması ile başladı. 14 Gündem maddesinin yer aldığı gündem öncesi, yapılan çalışmalar hakkında meclis üyelerini bilgilendiren Başkan Şayir, yaptığı açıklamada “Yine dolu dolu bir ayı geride bıraktık. Geçtiğimiz ay Cumhurbaşkanımızın çağrıları doğrultusunda batıdan-doğuya kuzeyden-güneye kardeşliğin pekiştirilmesi için başlattıkları “Gönül Köprüleri” kurun talimatının ardından ilk adımı atarak Hakkarili 21 genç kızımızı ilçemizde ağırladık. İlçemizden ayrılırken yüzlerindeki tebessümü görmek bizleri çok mutlu etti.

ÇALIŞMALAR HAKKINDA BİLGİ VERDİ

Diliskelesi Seyir Tepemiz’in yapımı Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin katkıları ile bitme aşamasına geldi. Geçtiğimiz ay 1000’e yakın çocuğumuzun toplu sünnet töreninde, Polisan Holding’in katkıları ile ünlü sanatçımız Haluk Levent’i ilçemizde ağırladık. Camilerimizin bakım ve temizlikleri profesyonel ekipler eşliğinde gerçekleştirdik. Bu konuda vatandaşlarımızdan çok olumlu dönüşler aldık.  Yeni eğitim-öğretim yılı öncesi ilçemizdeki tüm çocuklarımızın kırtasiye yardımlarını sanayicimizinde desteği ile gerçekleştirdik. İlçemizde altyapı ve üstyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. İlçemizin girişi yeniden düzenleniyor. Diliskelesi Mahallemiz’in üst yapısını yeniliyoruz. İlçemize yeni parklar kazandırıyoruz. 10 tanesinin ihalesi yapıldı. Yeni spor tesislerimizin yapılması için de çalışma başlattık. Tavşancıl’ımızda başlattığımız ve bölgemizin kaderini değiştirecek tarihi evlerin yeniden ilçemize kazandırılması çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sokak güzelleştirme çalışmalarımızda sürüyor”dedi. Başkan Şayir’in gündeme dair konuşmasının ardından 14 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.
# eğitim, genç, Dilovası

05 Eki 2022 - 11:30 - Gündem

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