Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı ihaleye çıkıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Yeşilova-Solaklar Köprülü Kavşağı Yol Yapımı işi için ihale tarihini duyurdu. İhale kapsamında 80 cm çapında her zeminde, her derinlikte, her açıda derin karıştırma (Soilmixing) metodu ile kolon oluşturulması (7905 metre), nervürlü donatı çeliği temini ve işçiliği (1969,6 Ton), toprakarme için prekast cephe panelleri yapılması ve yerine konulması (1525 metreküp) işi için ihale tarihi 3 Kasım 2022 olarak belirlendi. İhale, saat 11.00’de Büyükşehir Belediyesi İhale Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilecek. İşin süresi ise 450 takvim günü.

TRANSİT GEÇİŞ SAĞLANACAK

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı Yol Sanat Yapıları Kontrol Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak Yeşilova Solaklar Köprülü Kavşak Projesi ile bölgedeki trafik yoğunluğu giderilecek. Yapılacak otopark ile de parklanma sorunu çözülecek. Proje kapsamında; D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerinde yer alan sinyalize kavşak kaldırarak transit geçiş sağlanacak.

SİNYALİZASYON KALDIRILACAK

D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerinden geçecek iki adet köprülü kavşak ile yapılacak trafik düzenlemeleri ile Kandıra yolundaki trafik akışı kesintisiz hale getirilecek. Sinyalize kavşak kaldırarak transit geçişin sağlanacağı yeni düzenleme ile trafik ışıklarında beklenmeden transit geçiş yapılabilecek.

AÇIK OTOPARK YAPILACAK

Kandıra veya İzmit istikametinden gelen araçlar köprülü kavşakları kullanarak Yeşilova ve Solaklar Karadenizliler Mahallelerine kolaylıkla, beklemeden geçiş yapabilecek. Proje kapsamında ayrıca yol genişletme ve açık otopark alanı da yapılacak.

2 ADET KÖPRÜLÜ KAVŞAK

D-605 İzmit-Kandıra Karayolu üzerine iki adet köprülü kavşak yapılacak. Kandıra istikametinden gelişte ve Yeşilova Mahallesinden Solaklar Karadenizliler Mahallerine geçişin sağlanacağı köprülü kavşak 40 metre uzunlukta; İzmit istikametinden gelişte Yeşilova Mahallesine geçişi sağlayacak köprülü kavşak ise 55 metre uzunlukta inşa edilecek.

YENİ YOL VE DÖNEL KAVŞAK

Zübeyde Hanım Caddesi uzatılarak alternatif yol haline getiriliyor. Otobanın kuzeyine yapılacak yeni yol ile Zübeyde Hanım Caddesi Altıncıoğlu Caddesine bağlanacak. Yapılacak yeni yolda 3 adet köprü yapılacak. 2 şerit 12 metre genişlikte olacak yeni yol, Yeşilova Mahallesini, Karadenizliler Mahallesine bağlayacak. Karadenizliler Mahallesine yapılacak dönel kavşakla da trafiğe düzen getirilmiş olacak.