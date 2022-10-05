05 Eki 2022 - 11:45- Gündem G: 05 Eki 2022 - 11:48

Bina onarımı yaptırılacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan duyuruya göre, Bina onarımı yaptırılacaktır

05 Eki 2022 - 11:45 - Gündem

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