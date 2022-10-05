Büyükakın tecrübelerini paylaştı

Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 11. Akademi Lise olarak hizmete alınan Fatih Sultan Mehmet Akademi Lise’de, ilk dersi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın verdi. Gençler için tasarlanmış tüm alanları ziyaret eden Başkan Büyükakın, tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

DÜZENLİ ÇALIŞMA

Kariyer planlaması ve hedef belirlemede dikkat edilmesi gereken konular üzerine konuşan Başkan Büyükakın, başarının tek ölçüsünün çalışmak olduğuna vurgu yaptı. Başkan Büyükakın, “Disiplinli bir yaşam biçimiyle çalışma düzenini hayatın merkezine koymak gerekiyor. Hayatın akışında gençleri her türlü kafa karışıklığından kurtaracak olan şey vicdan denen terazidir. Sizlere vicdanlarınızı rehber edinmeyi tavsiye ediyorum” dedi.

AHİRET TARLASI

Başarılı olmakla iyi insan olmanın birbirine bağlı olduğunu söyleyen Başkan Büyükakın, “Dünya hayatı ahiretin tarlası gibidir. Burada ne ekersiniz orada onu biçersiniz. Hayatınızın nihai varış noktası iyi insan olmak olsun. Vicdanınız da rehberiniz olsun. Bir başkasının size işaret etmesine gerek kalmaksızın o size adil olanı söyler. Vicdanın izinden gittiğiniz zaman sorun çıkmaz” diyerek gençlere öğüt verdi.