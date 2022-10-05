"Çalışanlarımıza yüzde 40 oranında iyileştirme yapıldı"

Körfez Belediyesi Ekim ayı meclis toplantısı, belediye meclis salonunda Başkan Şener Söğüt Başkanlığı’nda gerçekleştirildi. Gündem maddelerinin tek tek oylandığı toplantının açılışında konuşan Başkan Şener Söğüt, “İlçemiz için gereken neyse onu yaparız, gerekli tüm adımları atarız” dedi. Tutanak özetinin oylanması sonrasında, 2022 mali yılı bütçesine ek ödenek olarak belirlenen 30 Milyon TL ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu görüşüldü.

KIRTASİYE YARDIMI

Oy çokluğu ile kabul edilen raporla ilgili konuşan Başkan Söğüt, “Tüm çalışanlarımıza bildiğiniz üzere yüzde 40 oranında bir iyileştirme yaptık. Yaptığımız bu iyileşmenin tutarı 13 milyon. Çalışanlarımızın refahı için bu adımı attık. Bunun yanı sıra, sosyal belediyecilik anlayışımızla kırtasiye yardımları başta olmak üzere diğer hizmetlerimizi ilçemiz insanıyla buluşturuyoruz. Hizmetlerin aksamaması için gereken neyse onu yaparız” dedi.

SPOR KULÜPLERİ



Körfez sınırları içerisinde bulunan Amatör Spor Kulüplerine ayni ve nakdi yardım yapılması ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu ile Eğitim Gençlik ve Spor Komisyonu raporlarının da görüşüldüğü madde oy birliği ile Körfez Meclisi’nden geçti.



BÜTÇE İÇİN 2.OTURUM

Körfez Belediyesi Ekim ayı meclisinde, 2023 Mali Yılı Belediye Bütçesinin görüşülmesi için ikinci kez toplanmasına oy birliğiyle karar verildi. Meclisin ikinci oturumu 10 Ekim Pazartesi günü saat 3’te gerçekleştirilecek. Başkan Şener Söğüt’ün konuşmalarının ardından diğer gündem maddeleri de tek tek görüşülerek karara bağlandı. Dilek ve temenni kısmında da meclis üyeleri söz alarak gördükleri eksiklikleri aktardılar. Başkan Şener Söğüt meclis üyelerine tek tek teşekkür etti.