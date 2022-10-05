Derince’de sağlık yürüyüşü yapıldı  

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, Derince İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Derince Belediyesi'nin Dünya Yürüyüş Günü münasebetiyle ortaklaşa düzenlediği "Hareket et, sağlıklı yaşa" isimli etkinlik Derince Çınarlıdere mesire alanında yapıldı. Bölge halkı ile sağlıkçıların yoğun ilgi göstererek geniş katılım sağladığı etkinlikte Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. İnci Sobi ve Derince İlçe Sağlık Müdürü Uz. Dr. Hande Cihan Mutlu'da yer aldı.

ISINMA HAREKETLERİ

Programda katılımcılara düzenli egzersiz ve hareketli yaşamın vücut sağlığına olumlu etkileri anlatıldı, "hareketli yaşam" vurgulandı. Katılımcılar spor antrenörü nezaretinde gerçekleştirilen ısınma hareketlerinin ardından doğal güzellikleriyle Çınarlıdere parkur alanında yürüyüşlerini tamamladı.

HEDİYELER VERİLDİ

Parkur sonunda katılımcılara Derince Belediyesi tarafından yiyecek-içecek ikramında bulunuldu. İl ve İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından parkur alanına açılan stantlarda ise katılımcılara elektronik adımsayar, broşür ve el kitapçığı gibi çeşitli hediyeler verildi, sağlıklı ve hareketli yaşama dikkat çekildi.