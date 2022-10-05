05 Eki 2022 - 15:57- Gündem G: 05 Eki 2022 - 15:59

İtfaiyeden öğrencilere yangın semineri  

Eğitim hizmetlerine ara vermeden devam eden Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Önleme ve Eğitim Şube Müdürlüğü Eğitim Birimi-KOBİTEM, okulların açılmasıyla birlikte öğrencilere seminer vermeye başladı.

İtfaiyeden öğrencilere yangın semineri   mask

Eylül ayı itibari ile yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli İtfaiyesi, okullarda seminer vermeye başladı. Bu kapsamda İzmit ilçesi Gültepe İlkokulu’nda Yangın Güvenliği Semineri verildi. Seminer sonrasında ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.

SEMİNER SONRASI TATBİKAT

Yangın güvenliği semineri kapsamında öğrencilere, karşılaşılabilecekleri yangın tehlikeleri, yangın durumunda yapılması gerekenler, acil çıkışlar, acil durumlarda 112 acil yardım hattı kullanımı ve acil durumlarda tahliye konularında bilgiler aktarıldı.

OKUL BAHÇESİNDE TOPLANDILAR

Seminerin ardından öğretmenlerin gözetiminde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler, bulundukları salonu öğretmenleri ile birlikte kontrollü olarak terk ederek dışarı çıktı. Okul bahçesinde toplanma noktası olarak belirlenen yerde her sınıf kendi grubunu oluşturdu. Öğretmenleri tarafından yoklamanın yapılmasının ardından tatbikat sona erdi.
# Yangın, eğitim, Okul

05 Eki 2022 - 15:57 - Gündem

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