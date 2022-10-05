İtfaiyeden öğrencilere yangın semineri  

Eylül ayı itibari ile yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Kocaeli İtfaiyesi, okullarda seminer vermeye başladı. Bu kapsamda İzmit ilçesi Gültepe İlkokulu’nda Yangın Güvenliği Semineri verildi. Seminer sonrasında ise tahliye tatbikatı gerçekleştirildi.
SEMİNER SONRASI TATBİKAT
Yangın güvenliği semineri kapsamında öğrencilere, karşılaşılabilecekleri yangın tehlikeleri, yangın durumunda yapılması gerekenler, acil çıkışlar, acil durumlarda 112 acil yardım hattı kullanımı ve acil durumlarda tahliye konularında bilgiler aktarıldı.
OKUL BAHÇESİNDE TOPLANDILAR
Seminerin ardından öğretmenlerin gözetiminde tahliye tatbikatı gerçekleştirildi. Öğrenciler, bulundukları salonu öğretmenleri ile birlikte kontrollü olarak terk ederek dışarı çıktı. Okul bahçesinde toplanma noktası olarak belirlenen yerde her sınıf kendi grubunu oluşturdu. Öğretmenleri tarafından yoklamanın yapılmasının ardından tatbikat sona erdi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.