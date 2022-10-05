Hürriyet, Halkevi’nin restorasyonu için Valiliğe bir kez daha başvurdu  

Kocaeli Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığında gerçekleştirilen Halkevi Binasının Restorasyonu işinin ihalesi dördüncü kez iptal oldu. Kentin en önemli tarihi yapılarından olan ve restorasyonu yılan hikayesine dönen Halkevi binasının restorasyonu için yapılan ihaleye istekli çıkmadı. Binayı belediye bütçesinden ayrılan kaynakla restore etmek için geçtiğimiz aylarda Valiliğe yazılı başvuruda bulanan Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in talebi reddedilmişti. Önceki gün dördüncü kez iptal olan ihalenin ardından Kocaeli Valiliğine bir kez daha başvuruda bulunan Hürriyet, “İzin verilirse tarihi yapıyı yeniden eski güzel günlerine döndürebiliriz” dedi.

“TALEBİMİZİ YENİDEN İLETTİK”

Restorasyon için resmi başvuruyu sosyal medya hesabından paylaşan Başkan Hürriyet paylaşımında şu ifadeleri kullandı; “Daha önce de talep ettiğimiz ve kentimizin yakın tarihine tanıklık eden tarihi Halkevi Binasının restorasyonu için bugün yeniden talebimizi Kocaeli Valiliğine ilettik. Daha önce bazı sebeplerle kabul edilmeyen Halkevi Binası restorasyonu İnşallah bu sefer İzmit Belediyesine verilir ve biz de bir an önce tarihi yapıyı yeniden eski güzel günlerine döndürebiliriz.” Görüntüsüyle yürekleri burkan tarihi binada Valilik tarafından ilk ihale 23 Kasım 2021, ikinci ihale 7 Nisan, üçüncü ihale 26 Mayıs 2022’de yapıldı. Önceki gün yapılan dördüncü ihalede de istekli çıkmadı.