Hürriyet, hizmet araçlarının kredi talebi için Ankara’ya gitti

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 4 aylık mücadelenin ardından 27 Eylül tarihinde İzmit Belediyesi eylül ayı olağanüstü meclisinin ikinci toplantısında hizmet araçlarının satın alınması için kredi yetkisini oy çokluğuyla aldı. Satın almanın kiralamaya göre çok daha kazançlı olduğunu rakamlarla ispatlayan Başkan Hürriyet, hizmet araçlarının Bakanlık onayı gerektirmeyen 46 milyon liranın önceki gün itibariyle yazısının yazıldığını ifade etti.

FİKRİ IŞIK’I ZİYARET ETTİ

Başkan Hürriyet, 46 milyon için yazının yazılmasının ardından kredi onayının bir an önce sonuçlandırılabilmesi ve birebir görüşmeler için Ankara İller Bankası’na gitti. Ayrıca Başkan Hürriyet, araçların hızlıca satın alınabilmesi adına AKP kurucularından, geçmiş dönemlerde Başbakan Yardımcısı, Milli Savunma Bakanı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olan AKP Kocaeli Milletvekili Fikri Işık’ı da ziyaret etti.