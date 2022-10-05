“Domates, patates yağ derken Türkiye teknoloji alanında ilerliyor”



Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz Başkanlığında gerçekleşti. İlçe Kaymakamları, KOÜ Genel Sek Vekili Mustafa Eren, Karayolları Birinci Bölge Müdür Vekili Arif Yıldız, DSİ 1. Bölge Müdürü Murat Şayan, Ulaştırma ve Altyapı Müdürlüğü Birinci Bölge Müdür Ömür Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun birim müdürleri katıldı.

“123 PROJE BİTİRİLDİ”

Toplantının açılış konuşmasını Vali Yavuz gerçekleştirdi. Katılımcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Vali Yavuz, “Kocaeli’de 2022 yılında, kamu kurumları ve mahalli idarelerin yatırım programlarında toplam 612 proje bulunmaktadır. Dokuz aylık dönem sonu itibarıyla biten proje sayısı 123, devam eden proje sayısı 389, ihale aşamasında bulunan proje sayısı 32, henüz başlanamayan proje sayısı 49 ve tasfiye halinde bulunan proje sayısı ise 19’dur. 2022 yılı yatırım programında yer alan yatırımların proje tutarı toplamı 29 milyar 636 milyon TL’dir. 2022 yılı ödenek toplamı ise 10 milyar 897 milyon TL’dir. Dokuz aylık dönem sonu itibarıyla bu ödenekten yapılan harcama toplamı 5 milyar 63 milyon TL’dir.

“KURUM VE KURULUŞLARIN AZAMİ GAYRET SARF ETMESİ GERKİYOR”

Yılın ilk dokuz ayında yılı ödeneğine göre nakdi gerçekleşme oranı yüzde 46,46’dır. Yatırımların yerinde izlenerek varsa sorunların zamanında çözüme kavuşturulması, özellikle önemli ölçüde fiziki gerçekleşme sağlanmış yatırımların bir an önce tamamlanarak hizmete sunulması konusunda kurum ve kuruluşlarımız tarafından azami gayret gösterilmesi gerekmektedir. Toplantının verimli geçmesi için söz alacak kurul üyelerinin özellikle iş birliği ve koordinasyonu gerektirecek hususları dile getirmeleri önem taşımaktadır. Toplantımızın yararlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarınızdaki gayretlerinizden dolayı hepinize teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

KANDIRA YOLU YIL SONUNA YETİŞECEK

Vali Yavuz’un konuşması sonrası bölge müdürleri projeler hakkında sunum gerçekleştirdi. İlk olarak kürsüye Karayolları Bölge Müdür Yardımcısı Arif Yıldız çıktı. Karayollarının Kocaeli’de 560 kilometre yol hattının bulunduğunu ifade eden Yıldız, “Kocaeli sınırların içerisinde 10 adet projemiz bulunmakta. Toplam bedel 3,6 milyar TL’dir. 2022 yılında 437milyon TL harcanmıştı. İzmit Kandıra Kaynarca yolu birinci projemiz. Şimdiye kadar 10,2 kilometre tamamlandı. Bu yıl da 4 kilometre kesimi tamamlamayı hedefliyoruz. İkinci işimiz Tarihi Sultan Süleyman Köprüsün restorasyon işi. Sene sonuna kadar çalışmaları tamamlamayı hedefliyoruz Üçünü işimiz budaklar köprüsü yapım işi.İhale yapıldı. Bu hafta içerisinde çalışmalar başlayacak. Dördüncü işimiz Köprü ve viyadüklerin depreme karşı güçlendirilmesi işidir.Çalışmalarımızhızlı bir şekilde devam ediyor. Beşinci işimiz Kavacık Kavşağı güçlendirme işlemi. Altıncı işimiz Gebze ve İzmit Doğu kavşağı arsında 55 kilometrelik çalışmadır. Bunların dışında rutin yaptığımız çalışmalar var. Rutin bakım için 36 milyon TL harcama yaptık” dedi.

“VALİ YAVUZ SIZDIRAN TEPEKÖY GÖLETİNİ SORDU”

Daha sonra kürsüye DSİ Birinci Bölge Müdürü Murat Şayan çıktı. DSİ’nin Kocaeli’deki çalışamları hakkında bilgilendirmelerde bulunan Şayan, “Devlet Su İşleri olarak Kocaeli’de 11 projemiz bulunmakta. Toplam maliyeti1 milyar 300 milyon TL” var dedi. Sızdırmasıyla gündeme gelen ve muhalefet tarafından eleştirilen Karamürsel Tepeköy Göleti hakkında Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, DSİ 1. Bölge Müdürü Murat Şayan’a “Burada sızdıran gölet ne durumda” şeklinde soru yöneltti. Şayan yaptığı açıklamada, “Çalışmamız devam ediyor. O da tasfiye oldu. Yeni bir proje ürettik” ifadelerinde bulunurken Vali Yavuz, “Sizin bunu takip etmeniz lazım. Başlanmış ve başarılı olmamış proje var. Bu çünkü diğerlerinden daha öncelikli bir proje. İnsanlar onu konuşuyor şu anda. Diğer yaptıklarınızı konuşmazlar. 99 tane iyi iş yaparsanız 1 tanesinde arıza yaptığınızda herkes onu konuşur. Ben o mahalleye gittim, mahallenin dile getirdiği en çok hususlardan birisi o” dedi.

“BİZİM İŞİMİZ EKSİKLİĞİ GİDERMEK”

Toplantıda yeni yapılması planlanan Kocaeli Vergi Dairesi’nin yeni yeri hakkında yapılan konuşmada Vali Seddar Yavuz, Vergi Dairesi Müdürü’nün gelip gelmediğini sordu. Gelmediğini öğrenen Yavuz, “Vergi Dairesi başkanına söyleyin o da gelsin bir daha” dedi. Yavuz sözlerinin devamında, “Vergi Dairesi Başkanlığı yapmak istiyoruz. Bu şehre ve mükelleflere yakışır güzel bir bina yapmak istiyoruz. Dere ıslahı konusu söz konusu. Bu önemli çünkü devamıyla ilgili de düşüncelerimiz var. Biz orada bir çalışma istiyoruz. Çevre, Şehircilik İl Müdürü ile konuşun. Şu anda proje çalışmasını yapıyoruz. Ben ona çok uğraştım. Bu şehir iyi bir vergi dairesini hak ediyor. Geçmişte eksik olabilir; bizim işimiz bu eksikliği gidermek” ifadelerine yer verdi.

“BİLİŞİM VADİSİNE DEMİR YOLUNU ÖNEMSİYORUZ”

Daha sonra kürsüye Devlet Demir Yolları bölge müdür yardımcısı Ali Başpınar çıktı. Kocaeli’de toplam 20 projelerinin olduğunu ifade eden Başpınar, “2022 YILI ödeneği 340 milyon lira. Yılsonu itibarı ile hepsini harcayacağımızı ümit ediyorum. Bölgemizde devam eden büyük bir yatırımımız var. Gebze Köseköy Demiryolu peron inşaatı altyapı ve üstyapı işi. Projemiz Gebze’den başlayıp Yarımcaya kadar bir demir yolu yapılmasını kapsıyor. Bilişim vadisine bir peron yapacağız. İnşallah ada trenini bilişim vadisinde durduracağız” dedi. Projeyi önemsediklerini ifade eden Vali Yavuz projenin ne zaman tamamlanacağını sordu. Türkiye’deMilyar Doları geçen firmalar olduğunu ifade eden Vali Yavuz, “Ünicorn derler. 6 şirketimiz var bu şekilde gelişen. Bunları 3’ü yazılım alanında. İstasyonu önemli buluyoruz. Beyaz yakalıların kolay ulaşması bakımında karayolu dışında bir demiryolu alternatifine ihtiyaç var” dedi. Müdür Yardımcısı Ali Başpınar, “Hattımızın yapımı devam ediyor. Sinyal sistemlerinin imalatı vakit alıyor. 2 yılı geçer diye tahmin ediyorum” dedi.

“DOMATE PATATES DERKEN GÜZEL ŞEYLER OLUYOR”

Sinyal sistemlerinde yer üretim için çalışmaların başladığını ifade eden Vali Yavuz, “Yerli pilimizi ürettik. Bunlar, ilkler hayaller. Güzel işler oluyor bu ülkede. Günlük sabah akşam tartışmalarında dışında güzel şeyler oluyor. Bizi boğuyorlar günlük tartışmalarla domates, patates yağ derken Türkiye teknoloji alanında ilerliyor. Gebze Metromuzda ışık töreni yaptık. Yeni yerli vagonlar kamuoyu ile paylaşıldı” dedi.

“KAYMAKAM’DAN BÜYÜKŞEHİR’E PROJE SORUSU”

Toplantıda söz alan Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak D 130’da Büyükşehir belediyesi tarafından yapılacak olan geçit çalışmasını sordu. Kaymakam Çakmak, “Geçitin durumu nedir. Okullar açıldı. Büyük bir sıkıntı Var. Eski geçitler ve köprülü kavşakların genişletilmesi konusu vardı. Yuvacık çalışması başlamadı henüz” dedi. Kaymakam Çakmak’ın sorusuna yanıt veren Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, “Başiskele Köprülü kavşağı tek başına bir kavşak değil. Gölcüğe kadar devam edecek. O hat ile ilgili bir proje hazırlandı ve karayolları genel müdürlüğü tarafından uygun görüldü. Sahada ölçüm çalışmaları yapıldı. Köprü yapımı ile ilgili yapılan hesapların onaylanması için süreç bekleniyor. Epeydir proje ile alakalı çalışıyoruz. Ay sonuna kadar proje onaylanırsa ihale yapacağız” dedi.

“BİTİRİLECEK İŞLERE ODAKLANIN”

Proje ile ilgili konuşan Vali Yavuz, “Burası büyük bir proje. Esasında Karayollarının sorumluluğunda olan bir yer. Büyükşehir Belediyesi üstlendi. Bir yaptım diye yapılacak bir yer değil. Orası yapılabilirse ciddi bir rahatlama olacak. Etap etap yapılabilir belki. Geçen Tahir Başkanımız ile konuştuk. Orası çok kolay yapılabilecek bir yer değil. Alan kısıtlılığı da var” dedi. Daha sonra toplantıyı değerlendiren Vali Yavuz, “ Bütün kurumlardan beklentimiz bitirilecek işlere odaklanması. Ödeneklerin hizmete dönmesi konusundaki gayretlerinizi bekliyoruz. Bu şehir Türkiye ekonomisine ciddi destek veren bir şehir. Devletimizin ve hükümetimizin ilgisinin en yüksek olduğu şehirlerden biri. Ödenek var harcayamıyorsak eksiklik söz konusudur. Önümüzdeki sezon en iyi şekilde değerlendirmek arzumuz ve beklentimiz. Milletimizin layık olduğu tüm yatırım ve hizmetleri gerçekleştireceğiz. Milletin yatırımı ile yapıldığını unutmadan tasarrufa dayalı bir şekilde yatırımları yapacağız” dedi.