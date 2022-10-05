05 Eki 2022 - 16:04- Gündem G: 05 Eki 2022 - 16:07

Ağrılılardan Vali Yavuz’a ‘GİLEM’ hediyesi

Dilovası Ağrılılar Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u ziyaret ettiler. Ziyarette Dilovalı kadınlar tarafından üretilen ‘GİLEM’ marka el dokuma halı hediye edildi

Ağrılılardan Vali Yavuz’a ‘GİLEM’ hediyesi mask

Dilovası Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette dernek çalışmaları hakkında Vali Yavuz’a bilgiler veren Başkan Bozkurt, derneklerinin amaçlarının Dilovası’nda ikamet eden Ağrılı hemşerileri arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğu kadar Dilovası’nın sorunlarına da çözüm aramak olduğunu belirtti.

GİLEM HALI HEDİYE ETTİ

Bozkurt ayrıca Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in kurdurduğu Kadın Kooperatifi’nin “GİLEM” markası ile ürettiği el dokuma halısını Vali Yavuz’a hediye ederken “Kocaelimizin tüm ilçelerinde olduğu gibi kıymetli eşleri ile Dilovası’nda da kapı kapı dolaşarak hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen ve devletin şefkatini, sıcaklığını hissettiren Sayın Valimiz Seddar Yavuz’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Görevlerinde başarılar dileyen ve ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Yavuz ise, Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyerek el dokuma halı için de ayrıca teşekkür etti.
# Kadın, Dilovası

05 Eki 2022 - 16:04 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.080.309 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Ellibeş: STK’lar oyun oynanan alanlardan çıkmalıdır mask
Ellibeş: STK’lar oyun oynanan alanlardan çıkmalıdır
Ağrılılardan Vali Yavuz’a ‘GİLEM’ hediyesi mask
Ağrılılardan Vali Yavuz’a ‘GİLEM’ hediyesi
Hürriyet, hizmet araçlarının kredi talebi için Ankara’ya gitti mask
Hürriyet, hizmet araçlarının kredi talebi için Ankara’ya gitti
Hürriyet, Halkevi’nin restorasyonu için Valiliğe bir kez daha başvurdu   mask
Hürriyet, Halkevi’nin restorasyonu için Valiliğe bir kez daha başvurdu  
İtfaiyeden öğrencilere yangın semineri   mask
İtfaiyeden öğrencilere yangın semineri  
Derince’de sağlık yürüyüşü yapıldı   mask
Derince’de sağlık yürüyüşü yapıldı  
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL