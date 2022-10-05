Ağrılılardan Vali Yavuz’a ‘GİLEM’ hediyesi

Dilovası Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette dernek çalışmaları hakkında Vali Yavuz’a bilgiler veren Başkan Bozkurt, derneklerinin amaçlarının Dilovası’nda ikamet eden Ağrılı hemşerileri arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğu kadar Dilovası’nın sorunlarına da çözüm aramak olduğunu belirtti.
GİLEM HALI HEDİYE ETTİ
Bozkurt ayrıca Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in kurdurduğu Kadın Kooperatifi’nin “GİLEM” markası ile ürettiği el dokuma halısını Vali Yavuz’a hediye ederken “Kocaelimizin tüm ilçelerinde olduğu gibi kıymetli eşleri ile Dilovası’nda da kapı kapı dolaşarak hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen ve devletin şefkatini, sıcaklığını hissettiren Sayın Valimiz Seddar Yavuz’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Görevlerinde başarılar dileyen ve ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Yavuz ise, Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyerek el dokuma halı için de ayrıca teşekkür etti.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.