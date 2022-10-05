Ağrılılardan Vali Yavuz’a ‘GİLEM’ hediyesi

Dilovası Ağrılılar Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimi, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz’u makamında ziyaret ettiler. Ziyarette dernek çalışmaları hakkında Vali Yavuz’a bilgiler veren Başkan Bozkurt, derneklerinin amaçlarının Dilovası’nda ikamet eden Ağrılı hemşerileri arasında dayanışma ve kaynaşmayı sağlamak olduğu kadar Dilovası’nın sorunlarına da çözüm aramak olduğunu belirtti.

GİLEM HALI HEDİYE ETTİ

Bozkurt ayrıca Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir’in kurdurduğu Kadın Kooperatifi’nin “GİLEM” markası ile ürettiği el dokuma halısını Vali Yavuz’a hediye ederken “Kocaelimizin tüm ilçelerinde olduğu gibi kıymetli eşleri ile Dilovası’nda da kapı kapı dolaşarak hemşerilerimizin dertleriyle dertlenen ve devletin şefkatini, sıcaklığını hissettiren Sayın Valimiz Seddar Yavuz’a teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” dedi. Görevlerinde başarılar dileyen ve ziyaretten dolayı teşekkür eden Vali Yavuz ise, Dernek Başkanı Şerif Bozkurt ve yönetimine başarılar dileyerek el dokuma halı için de ayrıca teşekkür etti.