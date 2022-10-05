Ellibeş: STK’lar oyun oynanan alanlardan çıkmalıdır

Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu, bürokratlara ve siyasilere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor. Daha önce CHP ve İYİ Parti’yi ziyaret eden Kocaeli Yozgatlılar Federasyonu yönetimi, AKP İl Teşkilatı’nı da ziyaret etti. Federasyon Genel Başkanı Erol Akalın ve yönetim kurulu üyeleri, AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i ziyaret ederek, fikir alışverişinde bulundular. Ziyarete, Kocaeli Yozgatlılar Derneği Başkanı Davut Murat da katıldı. Federasyonun çalışmaları hakkında bilgi veren Başkan Akalın, “Şimdi burada doğup büyüyen Yozgatlı gençleri Yozgat’a götürerek, Yozgat’ın tanıtımını yapacağız” dedi.

“TAKDİR EDİYORUM”

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren AKP İl Başkanı Mehmet Ellibeş ise, “Sivil toplum kuruluşları çok önemlidir. STK’lar oyun oynanan alanlardan çıkmalı; insanların eğitimi, geleneklerin yaşatılması, verimli hizmetlerin yapılması için kullanılmalıdır. Yozgatlıların birlik ve beraberlik içinde hareket etmesi çok güzeldir. Federasyon olarak yaptığınız güzel hizmetlerden dolayı takdir ediyorum; tebrik ediyorum” diyerek ülke üzerinde oynanan oyunlara değindi.