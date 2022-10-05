Karamürsel’de 70 Bulgaristan göçmeni sandığa gitti

Türkiye'deki Bulgaristan göçmenleri, geçen yıl 4 Nisan ve 11 Temmuz'da yapılan seçimlerde hükümet kurulamaması nedeniyle 14 Kasım'da tekrar sandık başına gitti. Hükümet kuramayan Bulgaristan Sosyalist Partisi'nin (BSP) 18 Temmuz'da, aldığı görevi Cumhurbaşkanı Rumen Radev'e iade etmesinin ardından erken genel seçim, geçtiğimiz pazar günü gerçekleştirildi. Karamürsel’de seçimler için 1 sandık kuruldu. İlçede çifte vatandaşlığı bulunan 70 kayıtlı seçmen, 4 Temmuz Mahallesi Amiral İlköğretim Okulu’nda kurulan sandıkta saat 07.00’den 20.00’ye kadar oy kullanabildi. Ayrıca listelerde ismi olmayan ve oy kullanma hakkı bulunan seçmenler, sandık başında dilekçe doldurarak iradesini sandığa yansıtabildi.

“SON 2 YILIN EN ÖNEMLİ SEÇİMİ”

Balkan Türkleri Kültür ve Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Kızılkaya, “Kocaeli'de toplam 10 bin 500 seçmen bulunuyor. Seçmenlerin 7 bini Gebze, Çayırova ve Darıca ilçelerinden. Çayırova'da 2, Gebze'de 3, Darıca, Derince, Körfez, İzmit ve Karamürsel ilçelerinde ise 1’er sandık olmak üzere 10 sandık kuruldu. Yaklaşık 8 bin oy kullanılmasını bekliyoruz. Göçmenlerin haklarının en güçlü şekilde savunabilmesi için Türk ve Müslüman milletvekili sayısının artması gerekiyor. Bu seçim belki de son 2 yılın en önemli seçimi” dedi.