Tarihçi Şükür’den  Gebze kaymakamına ziyaret

Tarihçi Rıdvan Şükür, yakın zamanda Gebze İlçe Kaymakamı olarak göreve başlayan Mehmet Ali Özyiğit’e hayırlı olsun ziyaretinde bulunarak yeni görevinde başarılar diledi. Şükür, yaptığı çalışmalar ve yayınladığı 7 kitabı hakkında Kaymakam Özyiğit’i bilgilendirdi. Amacının yayınladığı kitaplar aracılığı ile çevre kültürüne katkı sunmak olduğunu söyleyen Şükür, görüşme sırasında Kaymakam Özyiğit’e ‘Gebze Çevresinde Kırsal Yerleşim’ isimli kitabını imzalayarak takdim etti.