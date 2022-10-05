05 Eki 2022 - 16:07- Gündem G: 05 Eki 2022 - 16:09

KOÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri başlıyor

Kocaeli Üniversitesi Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri 12-13-14 Ekim tarihlerinde Umuttepe’de gerçekleştirilecek

KOÜ Öğrenci Kulüpleri Tanıtım Günleri başlıyor mask

Kocaeli Üniversitesi öğrenci topluluklarının kendilerini tanıtabilmesi, yeni üye kazanabilmesi ve gerçekleştirmek istedikleri etkinlikleri duyurabilmeleri adına öğrenci kulüpleri tanıtım günleri düzenlenecek. Daha önce 4-5-6 Ekim tarihleri arasında planlanan tanıtım günleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelenmişti. 12-13-14 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek tanıtım günleri kapsamında; sokak oyunları, yön doğa etkinlikleri (ekip oyunları), çekilişler, çeşitli ikramlar ile açık hava sineması ve konser de planlanıyor.
# Kocaeli Üniversitesi, öğrenci

05 Eki 2022 - 16:07 - Gündem

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