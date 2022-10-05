Avukat Önür, Baro Yönetimi’ne resmen aday

Kocaeli Barosu’nun 16 Ekim Pazar günü yapılacak olan 37. Olağan Genel Kurulu için şu ana kadar 26 kişinin aday olduğu yönetim kuruluna, Kocaeli’de avukatlık mesleğini icra eden Avukat Abdullah Serdar Önür’den de adaylık açıklaması geldi. Tecrübeli bir isim olan Av. Önür’ün, bağımsız aday olarak bu seçimlere katılması, seçime katılacak olan avukatlar tarafından olumlu karşılandığı, seçimlere demokratik bir hava kattığı görüldü.

AVUKAT ABDULLAH SERDAR ÖNÜR KİMDİR?

1980 yılında İzmit’te doğan Abdullah Serdar Önür, İzmit'in yerlisi olan ailelerindendir. 2005 yılında Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Eski baro başkanlarından Av. Ersayın Işık’ın yanında yaptığı staj sonrasında, 2006 yılında Kocaeli Barosu'na kayıt olarak babası Avukat Candua Önür ile birlikte serbest avukatlık hayatına aralıksız olarak Can Hukuk ve Arabuluculuk Bürosu adı altında devam etmektedir.

Kocaeli Barosu'nda Bilişim Komisyonu, Kültür ve Sanat Komisyonu, Spor Komisyonu, Staj Eğitim Komisyonu, Genç Avukatlar meclisi üyeliği yapmış olup Kocaeli Barosu'nda "internet ve bilişim hukuku" ile Türkiye Barolar Birliği bünyesinde "E-İmza ve UYAP" konusunda staj eğitimi vermiştir.

ŞEHİR TİYATROLARI KURUCUSU

Bir süre Türkiye Futbol Federasyonu'na bağlı Kocaeli Bölgesi İl Futbol Hakemliği yapmış olan Avukat Önür, sosyal ve kültürel yaşamında tiyatro yönetmenliği, eğitmenlik ve oyunculuk yapmaktadır. Birçok dizi ve reklam filmlerinde rol alan Avukat Önür, tiyatro alanında oyun yazarlığı ve eğitmenliği mevcut olup, yönettiği oyunu ödül almıştır. Halen Oyun Sahnesi Tiyatrosu ile İzmit Şehir Tiyatroları kurucusu ve sanat yönetmenidir. Yine bu alanda Kocaeli Barosu Tiyatro Grubu’nun oyun yönetmenliğini ve Kocaeli Barosu’nun Kurgusal Duruşma Yarışması takımlarının dramaturg eğitimlerini vermiştir. Ulusal dergilerde hukuk danışmanlığı ve köşe yazarlığı dışında, yerel gazetelerde de yazıları yayınlanan Avukat Önür, evli ve 1 çocuk babasıdır.