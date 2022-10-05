TEDxIzmit 2022 etkinliği için bilet satışına başladı

2017 yılında ilimizde genç ve enerjik bir kadroyla kurulan TEDxIzmit ekibi, korona dönemi öncesi, her yıl TEDxIzmit etkinliğine imza atmıştı. Pandemi sürecinin ardından TEDxIzmit ekibi etkinliklerine kaldığı yerden büyük bir heyecanla devam ediyor. Tüm enerjisi ile 2022 etkinliğine hazırlanan ekip, etkinlik tarihini kısa zaman önce açıklamıştı. Yeni adres olarak da Kocaeli Kongre Merkezi’ni gösterdi. 2022 yılı etkinliği için 12 Kasım Cumartesi günü kapılar açılacak. Seyirci sayısının önceki etkinliklere göre daha fazla olacağı belirtilirken, Kongre Merkezi’nin en büyük sahnesi olan Akçakoca Sahnesi’nde etkinlik gerçekleşecek. TEDxIzmit ekibi, birbirinden değerli konuşmacıların paylaşmaya değer fikirlerini izleyicilere Akçakoca Sahnesi’nden duyuracak.

“BİLETLER TÜKENMEDEN ALIN”

Etkinlik öncesi bilet satışı internet sitesi (tedxizmit.com) üzerinden yapılacak. Öğrencilerin de unutulmadığı hatırlatılırken, internet sitelerinde bilet alımında tüm seyirci kategorilerinde çeşitli sürprizler hazırlandı. TEDxIzmit ekibi, “İlham verici konuşmaların, fikirlerinizi etkileyerek hayatınıza dokunması ile yeni dünyalarla tanışmak için bilet almayı unutmayın” uyarısında bulundu. Bu senenin etkinlik temasının ‘TUTKU’ olması ile sahnede konuşmacılar paylaşmaya değer fikirlerini tutkuları aracılığıyla seyircilere ulaştıracak.