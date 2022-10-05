05 Eki 2022 - 16:07- Gündem G: 05 Eki 2022 - 16:13

Vali Yavuz, Vergi Dairesi Müdürü’nü sordu

Kocaeli Valiliği İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı bugün Kocaeli Valiliği Akçakoca Toplantı Salonu’nda yapıldı. Toplantıda Kocaeli’deki projelerin son durumu görüşülürken Vali Yavuz, Vergi Dairesi Müdürü’nün toplantıya gelmediğini öğrenince, “Vergi Dairesi başkanına söyleyin o da gelsin bir daha” dedi

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Vali Yavuz, Vergi Dairesi Müdürü’nü sordu mask

Kamu kaynaklarının etkin ve verimli bir biçimde kullanılması, koordinasyonu gerektirecek hususların görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması amacıyla düzenlenen 2022 yılı 4. dönem İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Seddar Yavuz’un başkanlığında gerçekleşti. İlçe Kaymakamları, KOÜ Genel Sek Vekili Mustafa Eren, Karayolları Birinci Bölge Müdür Vekili Arif Yıldız, DSİ 1. Bölge Müdürü Murat Şayan, Ulaştırma ve Altyapı Müdürlüğü Birinci Bölge Müdür Ömür Yılmaz, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç, İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Emirşah Torun birim müdürleri katıldı.

“VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI YAPMAK İSTİYORUZ”

Toplantıda projeler hakkında konuşan ve bilgi alan Vali Yavuz, yeni yapılması planlanan Kocaeli Vergi Dairesi’nin yeni yeri hakkında yapılan konuşmada Vergi Dairesi Müdürü’nün gelip gelmediğini sordu. Gelmediğini öğrenen Yavuz, “Vergi Dairesi başkanına söyleyin o da gelsin bir daha” dedi. Yavuz sözlerinin devamında, “Vergi Dairesi Başkanlığı yapmak istiyoruz. Bu şehre ve mükelleflere yakışır güzel bir bina yapmak istiyoruz. Dere ıslahı konusu söz konusu. Bu önemli çünkü devamıyla ilgili de düşüncelerimiz var. Biz orada bir çalışma istiyoruz. Çevre, Şehircilik İl Müdürü ile konuşun. Şu anda proje çalışmasını yapıyoruz. Ben ona çok uğraştım. Bu şehir iyi bir vergi dairesini hak ediyor. Geçmişte eksik olabilir; bizim işimiz bu eksikliği gidermek” ifadelerine yer verdi. 
# kamu, İzmit belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, çevre

05 Eki 2022 - 16:07 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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