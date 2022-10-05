"İhracattaki performans artarak devam ediyor"

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından açıklanan geçici dış ticaret verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Zeytinoğlu, “Eylül ayında ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9.2 artışla 22 milyar 616 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bu ihracat rakamının eylül ayları içerisinde en yüksek değer olduğunu görüyoruz. Önümüzdeki aylarda da ihracat performansımızın artarak devam etmesini temenni ediyoruz” dedi. Zeytinoğlu, eylül ayında en fazla ihracat yapılan beş ülkenin sırasıyla; Almanya, ABD, Irak, İngiltere ve Rusya olduğunu ve özellikle de Rusya’ya olan ihracatımızdaki yıllık yüzde 128’lik artışın dikkat çektiğini söyledi.

HIZLI BİR ARTIŞ

Eylül ayında da ithalatın hızlı bir artış göstererek yüzde 41.5 artışla 33 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Zeytinoğlu, “Eylül ayında yıllık yüzde 298’lik artışla 10.4 milyar dolar olan dış ticaret açığının cari açığı artırmaya devam edeceğini görüyoruz. İthalatın alt kalemlerine baktığımızda ise; hammadde (ara mallar) ithalatında yüzde 46.4, tüketim malları ithalatında yüzde 31.4 artış olurken, yatırım (sermaye) malları ithalatında yüzde 19.5’lik artışlar olmuş. Üretim ve yatırıma yönelik artışları olumlu bulurken, tüketim malları ithalatında daha dikkatli davranılması gerektiğini düşünüyoruz” dedi.

ARTAN ENFLASYON

TÜİK tarafından açıklanan eylül ayı enflasyon oranlarına ilişkin de konuşan Zeytinoğlu, “Eylülde TÜFE aylık yüzde 3.08 artarak yıllık yüzde 83.45, ÜFE ise aylık yüzde 4.78 artarak yıllık yüzde 151.50 olarak gerçekleşti. Hem talep hem de maliyet artışlarına bağlı olarak enflasyondaki yükselişin sürdüğünü görüyoruz. Yurt içi üretici fiyatlarındaki artış da hızlanarak devam ediyor. ÜFE alt kalemlerine baktığımızda eylülde; elektrik, gaz, buhar sektöründe yıllık yüzde 416.58, ana sanayi gruplarından enerji kaleminde ise yıllık yüzde 347.35 olarak gördüğümüz artışlar; ÜFE’deki genel artışın çok üzerinde olup, dikkat çekiyor. Dolayısıyla ÜFE’de oluşacak maliyet baskısının önümüzdeki dönemde, tüketici fiyatlarına olan yansımalarını görmeye devam edeceğimizi söyleyebiliriz. Bununla birlikte, yıl sonuna doğru baz etkisiyle üretici fiyat artışlarında bir azalma olmasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.