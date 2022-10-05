05 Eki 2022 - 16:16- Ekonomi G: 05 Eki 2022 - 16:18

Çınar Kadın’dan ABD’ye ihracat!  

İzmit Belediyesi öncülüğünde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi Amerikalı iş insanına sipariş hazırlayarak, yurt dışına ürün satmaya başladı

Çınar Kadın’dan ABD’ye ihracat!   mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve destek görmeye devam ediyor. Hazırladığı ürünleri yurt dışına da göndermeye başlayan Çınar Kadın Kooperatifi üretici kadınları, ihracatla ülke ekonomisine de katkı sunuyor.

 

YÖRESEL KIYAFETLER

Yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Çınar Kadın Kooperatifi kadın istihdamına verdiği önemle çalışmalarına devam ediyor. Tekstil üzerine yaptığı çalışmalar birçok firma tarafından anlaşmalar yapan Çınar Kadın Kooperatifi, Amerikalı iş insanının talebi üzerine Afrika ve Dubai yöresel kıyafetleri üzerine sipariş aldı. İlk numuneleri dikilip ABD’ye gönderilen yöresel kıyafetler beğeni topladı. Çınar Kadın Kooperatifinin yurt dışı siparişlerinin artarak devam edeceği öngörülüyor.
# Kadın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

05 Eki 2022 - 16:16 - Ekonomi

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