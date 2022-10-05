Çınar Kadın’dan ABD’ye ihracat!  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet öncülüğünde kadınların ekonomik, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla 20 Nisan 2020 tarihinde kurulan İzmit Çınar Kadın Kooperatifi, gün geçtikçe büyümeye ve destek görmeye devam ediyor. Hazırladığı ürünleri yurt dışına da göndermeye başlayan Çınar Kadın Kooperatifi üretici kadınları, ihracatla ülke ekonomisine de katkı sunuyor.
YÖRESEL KIYAFETLER
Yaptığı çalışmalarla dikkat çeken Çınar Kadın Kooperatifi kadın istihdamına verdiği önemle çalışmalarına devam ediyor. Tekstil üzerine yaptığı çalışmalar birçok firma tarafından anlaşmalar yapan Çınar Kadın Kooperatifi, Amerikalı iş insanının talebi üzerine Afrika ve Dubai yöresel kıyafetleri üzerine sipariş aldı. İlk numuneleri dikilip ABD’ye gönderilen yöresel kıyafetler beğeni topladı. Çınar Kadın Kooperatifinin yurt dışı siparişlerinin artarak devam edeceği öngörülüyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.