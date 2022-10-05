05 Eki 2022 - 16:18- Ekonomi G: 05 Eki 2022 - 16:19

Domatese dikkat!

Enerji krizindeki Avrupa, domatesi daha uygun fiyatla tüketmek için Türkiye’ye yöneliyor. Avrupa’daki seraların enerjisini fosil yakıt yerine yenilenebilir kaynaklardan sağlaması, sürdürülebilir üretimin önünü açar.  

Domatese dikkat! mask

Domatesi bugünlerde yiyebildiğiniz kadar yiyin. Yiyemediğinizi konserve yapın, çünkü bu kış domates fiyatları çok yükselebilir, geçen kış yakındığımız fiyatları aratabilir. Sebebi Avrupa’nın enerji krizi. Gerçi Avrupa’nın enerji krizi olmasaydı da yerli üreticinin artan üretim maliyetleri nedeniyle bu kış da domatesi geçen yıl olduğu gibi pahalıya yiyecektik ama Avrupa enerji krizi pazarı iyice bozacak gibi görünüyor.
# Avrupa

05 Eki 2022 - 16:18 - Ekonomi

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