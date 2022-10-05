05 Eki 2022 - 16:19- Ekonomi G: 05 Eki 2022 - 16:20

Tüketiciler ‘sorumlu marka’ talep ediyor

Sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı artan tüketiciler, markalardan sorumlu üretim talep ediyor.  

Tüketiciler ‘sorumlu marka’ talep ediyor mask

Tüketicilerin sürdürülebilirlik konusundaki farkındalıkları gün geçtikçe artıyor. Sürdürülebilir tüketim davranışları markaların iş modellerini de etkiliyor. Son dönemde marka bağımlılığı düşük tüketici grupları öne çıkarken, iklim hedeflerine yönelik sorumluluk almayan şirketlerin ürün ve hizmetlerini almamayı tercih ediyorlar. Yapılan araştırmalara göre de tüketicilerin büyük bir kısmının salgın sürecinden dolayı küresel sorunlarla ilgili farkındalığı artarken, aynı zamanda sosyal ve çevresel konularda da sorumlu davranmak istiyor. Tüketicilerin sürdürülebilir davranışları arasında enerji tasarruflu çözümler tercih etmek, gıda ve su israfını önlemek, geri dönüşüm, doğa dostu ürün seçimi gibi konular öne çıkıyor. (Aylin Rana Aydin -Milliyet)

05 Eki 2022 - 16:19 - Ekonomi

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