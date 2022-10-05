Rize’de ‘pazar’lık yapmadık: 1-3

AĞIR SAHADA ADETA SAVAŞTIK… PERDEYİ SAMED ALİ AÇTI…

Kocaelispor, Rize’de 3 gollü galibiyet alırken, son üç lig maçında Uşak, Balıkesir’i 3-0, Pazar'ı da 3-1 yenerek, 9 gol attı, 9 puan kaptı, sadece tek gol yedi. Göl haline gelen ve sağanak yağış altında oynanan maçta 1. dakikada Kocaelisporun atağında, ceza sahasının solunda zeminin kayganlığında top Tayfun'un önünde kaldı, şutu top üst direğin yanından dışarı çıktı. 8.dakikada Kocaelispor atağında Mehmet ceza sahasına ortaladı, Samed aşırtma vuruşla kaleye gönderdi, kaleci Serkan topu kontrol altına aldı. 12.dakikada Kocaelispor atağında Atilla’nın sağ kanada gönderdiği pasla defansın dokunamadığı topta Samed Ali'nin düzgün sert vuruşu sornrası, sağ üst köşeden top ağlarla buluştu: 0 – 1.

İLK YARI TEK GOLLE BİTTİ…

15’te Kocaelispor’un soldan geliştirdiği atakta Kubilay penaltı noktasına gönderdi, Samed ve Beykan dokunamadı. 17.dakikada Pazarspor’da, sol taraftan Yağız’ın kullandığı serbest vuruşta Onur topa dokunamadı, kaleci Gökhan rahatlıkla kontrol etti. 26.dakikada Pazarspor atağında Yağız ceza yayına yakın yerden denedi, ancak az farkla üstten dışarı çıktı. 27. dakikada Pazarspor soldan tehlikeli geldi. Oğulcan’ın ceza sahasına gönderdiği topu, savunmada Diego son anda dışarı gönderdi. 45.+1.dakikada Kocaelispor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Mehmet Yılmaz mükemmel taşıdı ve ortaladı, Beykan plaseyle gelişine sağ direğe yerden gönderdi, top direkten dışarı çıktı.

DİOGO BİR DE GOL ATTI…

46. dakikada Kocaelispor atağında, sol tarafta Beykan topu kontrol etti, ceza sahasına gönderdiği topu Ali Samed güzel düzeltti, etkisiz şut kaleci Serkan'ın kontrolünde kaldı. 51.dakikada Pazarsporlu Önder 25 metreden kaleyi yokladı. Top üst direğin yanından dışarı çıktı. 55.dakikada Kocaelisporlu Atilla sol taraftan korneri kullandı, karambolde top Samed'in önünde kaldı, rahat pozisyonda dışarı gönderdi. 64. Dakikada ev sahibi beraberliği sağladı. Pazarspor’un tehlikeli atağında oyuna yeni giren Güven’in güzel ortasıyla Önder topla buluştu ve aşırtma vuruşla topu Gökhan’ın üstünden ağlara gönderdi: 1 – 1. Maçın yıldızlarından, ağır sahada direnç gösteren Portekiz asıllı Türk futbolcu Diogo Coelho Özçakmak, 65. Dakikada bir de gol atarak takımına katkı sağladı. Kocaelispor’un sağdan kullandığı kornerde Diego yükseldi, kafayla topu ağlara gönderdi: 1 – 2.

BEYKAN FİŞİ ÇEKTİ…

Son 10 dakikaya girilirken baskılarını artıran Kocaelispor sürekli gol kovaladı. 80. dakikada Pazarsporlu Güvenç, sol tarafa tehlikeli orta çıkardı, İsmail kafayı vurdu, kaleci Gökhan son anda topu kornere çeldi. 84. Dakikada Pazarsporlu Önder’in geri pasında kafadan seken top, sol kanatta Kocaelisporlu Beykan'ın önünde kaldı. Beykan 2 kişi içinden şık çalımla kaleye yöneldi, çapraz ve dar açıdan şutladı, kaleciden seken top ağlarla buluştu: 1 – 3, maç bus korla sona erdi. Pazar günü Füthiye’yi Darıca’da ağırlayacağız. Ligin gizli lideri gibiyiz.

PAZARSPOR:1-KOCAELİSPOR:3

STAT: PAZAR İLÇE

HAKEMLER: YUSUF AYDIN *, EMRE DEMİREL *, MUSTAFA YÜKSEL **

MİKAİL CİHANGİR(Dördüncü Hakem)

PAZARSPOR:

32. SERKAN POLAT*

47. METİN GÜLER*

(77. HAKAN DOĞRU dk.46 *)

80. ONUR KIZILTAŞ*

5. BEDİRHAN ÖZYURT*

70. OĞULCAN ENES**

4. EYÜP ENSAR BOZKURT*

(50. HAMZA KAYA dk.86 ?)

12. SERCAN BESLER*

(66. GÜVENÇ USTA dk.63 **)

99. ÖNDER SELİMOĞLU**

10. İSMAİL DÜZGÜN*

9. OĞUZHAN BİRBEN*

41. YAĞIZ RÜŞTÜ AKTAŞ*

Yedekler

1. YASİN DAVUŞ

58. MEHMET CANSIN

11. ERAY YÜKSEL

6. MUHAMMET NİŞANCI

27. ÖZGÜR KUTLU

64. AHMET KARATAŞ

7. İLHAN TOPATAR

Teknik Sorumlu

KEMALETTİN ŞENTÜRK

KOCAELİSPOR:

35. GÖKHAN DEĞİRMENCİ*

5. DIOGO ALEKSIS ÖZÇAKMAK**

6. MEHMET TAŞ*

8. YUSUF CİHAT ÇELİK***

9. OKAN EKEN***

(48. MERTAN CANER ÖZTÜRK DK.90 ?)

10. TAYFUN AYDOĞAN***

(4. ALPAY ÇELEBİ DK.90 ?)

14. İLYAS KUBİLAY YAVUZ***

(41. YİĞİTALİ BAYRAK DK.69 **)

19. ATİLA TURAN***

32. MEHMET YILMAZ***

77. SAMED ALİ KAYA**

(7. CEM EKİNCİ DK.69 *)

80. BEYKAN ŞİMŞEK**

(22. BEDİRHAN YILDIZ DK.84 ?)

Yedekler

17. İSMET YUMAKOĞULLARI

11. HAZARHAN KARACA

20. MEHMET SAK

21. ANIL EMRE YILMAZ

45. MESUT CAN TUNALI

Teknik Sorumlu

FIRAT GÜL

SARI KARTLAR: Metin dk.7, Atilla dk.33, Okan dk.65, Onur dk.75, Eyüp dk.84, Mehmet dk.88, Oğuzhan dk.90, Alpay dk.90 Cihat dk.90

GOLLER: Samed Ali dk.12, Önder dk. 64, Diogo dk.65, Beykan dk.84