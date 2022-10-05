Yıldırım ve AKP'yi birbirine düşüren şahıs cezaevine gönderildi!

Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım’ın evi 4 Eylül Pazar günü İ. T. isimli bir şahıs tarafından basıldı. Yıldırım’ın eşine tehditler savuran şahıs daha sonra gözaltına alındı. Yaşananları bir canlı yayında anlatan Başkan Yıldırım, söz konusu saldırı sonrasında AKP Kocaeli İl Teşkilatı’ndan kimsenin kendisini aramadığını ifade etmişti.

“BENİ ARAMADILAR”

Konu hakkında Yıldırım şu ifadeleri kullanmıştı; “Dün akşam itibariyle bir meczup, bir bağımlı ilk defa benim evde olmadığım bir saatte evime geldi. Ve eşime, benim evimde tehditler savurdu. Beni hesabımı kesmekle tehdit etti. Şimdi bu olabilir. Bana tehdit gelebilir. Konu adli vaka olarak emniyete bildirildi. Sağ olsun emniyet güçleri şahsı hemen aldılar. Ben akşam bu olayı yaşadım. Akşam bu olayı yaşadıktan sonra il emniyet müdürümüz, Kocaeli valimiz beni aradı. Ama maalesef bugün beni ne ilçe başkanım ne kadın kolları başkanım ne gençlik kolları başkanım ne de il başkanım aramadı. Beni partimden kimse aramadı.

“TEŞKİLATIN BİLMEMESİ GİBİ BİR OLAY OLAMAZ”

2010 yılından bu yana AK Parti’ye hizmet eden bir insanım. Bugüne kadar bu partinin yüzünü kızartacak hiçbir şey yapmadım. Bugün benim için bir dönüm noktası oldu. 40 sene sonra Karamürsel’de ilk defa bir iktidar partisi belediye kazandı. 2014’te AK Parti benimle beraber girdiği seçimde Karamürsel Belediyesi’ni kazandı. Şimdi bakın bu teşkilat yapısını bu hale getiren arkadaşlar benim siyasi arkadaşım olamazlar. Kimse şimdi çıkıp da ben duymamıştım, arayacaktım demesin. Karamürsel’de herkesin bildiği, duyduğu bir olay, emniyet müdürünün bildiği bir olay, bunu teşkilatın bilmemesi gibi bir olay olamaz. Olay bu kadar vahim.”

“KİMSE BAĞLILIĞIMIZI YIKAMAZ”

Başkan Yıldırım'ın açıklaması sonrası AKP Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş de açıklama yaptı. Ellibeş, “İsmail Yıldırım, çok sevilen, başarılı bir belediye başkanımızdır. Yaşadığı olayın etkisiyle serzenişte bulunmuştur. Ancak ne bizim Belediye Başkanımıza olan sevgimiz, ne de kendisinin partisine olan bağlılığını bu olayın yıkması mümkün değildir. Bu tür olaylarda bilgi akışında bir daha sıkıntı yaşanmaması hususunda arkadaşlarımızın daha dikkatli olmalarını kendilerine belirttik. Diğer taraftan, yaşanan olay hepimizi derinden üzmüştür. Belediye Başkanımıza ve kıymetli ailesine yapılan bu çirkin saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Emniyet güçlerimize güvenimiz tamdır. Bu olayın bir an önce aydınlatılıp gereğinin yapılacağından şüphe duymuyoruz" dedi.

“BAŞKANIMIZ BİZDENDİR”

Ellibeş’in açıklamaları sonrası AKP Karamürsel İlçe Başkanı Sait Mete ise, "Kötülük ateştendir, ateş ise yakıcıdır. Onun yolundan geçilebilecek bir geçit yoktur. Değerli Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ve kıymetli ailesine karşı gerçekleştirilen menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumluların biran önce adalet önünde hesap vermesini tüm dikkatimizle takip ediyoruz. Başkanımız bizdendir, biz de ondanız. Bunu değiştirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir” ifadelerini kullandı.



"TÜM KADRO YANINDAYIZ"

Açıklamasını sürdüren Mete, "Birlik siyasetinin adresi ilçemizi dile kolay tam 4 dönemdir yaptığı başarılı çalışmalarla "Huzurun Başkenti" haline getiren kıymetli belediye başkanımızın başarılarına böyle alçakça saldırılarla gölge düşürme gayreti içinde olanlarla ve bu gibi hadiselerden medet umarak fitne fesat devşirmeye çalışanlarla mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. İlçe yönetimimiz, kadın kollarımız, gençlik kollarımız ve mahalle başkanlarımız ile birlikte tüm AK Parti kadroları olarak dün yanında olduğumuz gibi bugün de yanındayız. Allah'ın izniyle yarında yanında olacağız. Gelmiş geçmiş olsun başkanım" dedi.

AKP, CHP VE MHP’DEN ORTAK KINAMA

Karamürsel Belediye Meclisi öncesi AKP, CHP ve MHP Meclis Üyeleri ortak açıklama yaptı. Açıklamayı grup adına okuyan AKP Meclis Üyesi ve Belediye Başkan Yardımcısı Mesut Çetinkaya, “Karamürsel Belediye Meclisi’nde grubu bulunan siyasi partiler olarak Karamürsel Belediye Başkanımız Sayın İsmail Yıldırım'ın hanesine kendisi evde bulunmadığı sırada yapılan taciz ve tehdit içeren saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Huzurun başkenti diye tabir ettiğimiz Karamürselimizde bir arada huzurlu ve mutlu yaşamamızı sağlayan kültürel ve ahlaki değerlerimizin hiçbiriyle bağdaşmayan, insani vasıflardan yoksun bu davranışı asla kabul etmediğimizi, siyasetçiye hesap sorulacak yegane adresin seçim sandığı olduğunun altını çiziyoruz” dedi.



“BU TÜR ŞAHISLARA PRİM VERMEYİN”

Çetinkaya, “Siyasi görüşlerimiz, daha güzel ve yaşanabilir Karamürsel ideallerimiz farklı olsa da dostluk ve kardeşlik hukuklarımız aynıdır. Bu olaydan etkilenen sayın başkanımıza, kıymetli eşi, çocukları ve muhterem annelerine geçmiş olsun dileklerimizi sunar, bu tür eylemlerin tekrarlanmaması için Karamürsel kamuoyunun bu tür şahıslara prim vermemesini özellikle istirham ediyoruz” ifadelerine yer verdi.

"GEÇ HABERDAR OLDUM"

AKP Karamürsel Kadın Kolları Başkanı Mevlüde Şahin, “Değerli Belediye Başkanımız İsmail Yıldırım ve kıymetli ailesine karşı gerçekleştirilen hain saldırıdan geç haberdar oldum. Yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, sorumluların cezalandırılmasını temenni ediyorum. Bizler İlçe Yönetimimiz, Kadın Kollarımız, Gençlik Kollarımız ve Mahalle Başkanlarımız ile birlikte tüm AK Parti ailesi olarak dün yanında olduğumuz gibi bugün de İsmail Başkanımızın yanındayız. AK Parti ailesi olarak her daim olduğu gibi birlik ve beraberlik içerisinde Karamürsel için çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kamuoyunda oldukça ses getiren olay ve açıklamalar sonrası Başkan Yıldırım’ın evini basan ve eşi Tuğba Yıldırım’a tehdit ve hakaretler yağdıran İ.T. isimli şahsın gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece ev hapsine alınmıştı. Şahsın ev hapsini ihlal ettiği gerekçesiyle Kandıra Cezaevi'ne gönderildiği öğrenildi.