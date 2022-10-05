İMES Ekonomi Zirvesi 10 Ekim’de!

Türkiye’nin ve bölgenin önemli üretim üslerinden biri olan Kocaeli – Gebze VI. (İMES) Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi II. İMES Ekonomi Zirvesi ile sanayicileriyle birlikte üretim, ihracat ve küresel ekonomik gelişmeleri uzman konuklarıyla değerlendirecek. Bu yıl gerçekleştirilecek zirvenin gündeminde ise Jeopolitik ve Ekonomi başlıkları yer alıyor.

Gündem Jeopolitik ve Ekonomi Olacak!

Küresel ekonomik gelişmeler, Türkiye ve Dünya’da jeopolitik önemin ekonomiye yansımaları İMES Ekonomi Zirvesi’nde konuşulacak. Zirveye Dünya Gazetesi Genel Koordinatörü Vahap MUNYAR moderatörlük ederken Piri Reis Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU, Akademisyen Ahmet Kasım HAN ve Dünya Gazetesi Yayın Kurulu Başkanı ve Yazarı Şeref OĞUZ konuşmacı olarak katılacak. Bölgenin kamu, üretim, eğitim ve ticari kurumlarının temsilcilerinin; bölgedeki diğer OSB’lerden katılımcılarının da zirveyi yakından takip etmesi bekleniyor.

Amaç Sanayiciye Enformasyon ve Fırsat Oluşturmak

Zirvenin en birincil amaçlarının başında İMES OSB’de faaliyet gösteren sanayicilerin üretim ve ihracat konularının yanında güncel küresel gelişmelere dair fikir ve yorumlarına destek olmak geliyor. Üretim üsleriyle eğitim, kamu ve diğer ilgili paydaşlarla sanayicileri bir araya getiren zirve, organizasyonel yapı inşa ederek birlikte fikir yürütme sürecini etkili bir zemine taşımayı hedefliyor.

Programın sonunda konuk konuşmacılar ile sanayiciler soru cevap etkinliğinde bir araya gelecek. Sanayicilerin yoğun ilgisinin beklenildiği program akşam yemeği ile son bulacak.