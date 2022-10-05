05 Eki 2022 - 16:53- Eğitim G: 05 Eki 2022 - 16:54

İş kazalarını en aza indirmek için eğitim düzenlendi

Başiskele Belediyesi, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirmek için personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" verdi.
İş kazalarını en aza indirmek için eğitim düzenlendi mask
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Başiskele Belediyesi personeline "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi" vermeye başlandı. Fen İşleri ve Temizlik İşleri Müdürlüğü yerleşkesinde gerçekleştirilen eğitime, ilk olarak Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanları katılım gösterdi. İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Lego Sağlık OSGB uzmanı Ertuğrul Arslan ve Şeyma Kuşku tarafından eğitimler verildi. Başiskele Belediyesi verilen eğitimlerle iş kazalarını ve meslek hastalıklarını en aza indirgemeyi hedefliyor. Eğitimde, iş kazalarının çevresel faktörler, kişiye bağlı faktörler ve eğitim yetersizliğinden kaynaklandığı anlatılarak gerekli tedbirlerle bu kazaların önüne geçilebileceği dile getirildi. Belediye çalışanlarının sorularının da yanıtlandığı eğitim seminerinde, personele eğitim öncesi ve sonrası çoktan seçmeli sınav yapıldı. Başiskele Belediyesi’nin "İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri" diğer müdürlüklerin çalışanlarının katılımıyla devam edecek.

# sağlık, eğitim

05 Eki 2022 - 16:53 İHA Kocaeli- Eğitim

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