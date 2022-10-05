Büyükakın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden ödül aldı

Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, projelerinin ödül almaya hak kazandığını belirtti. Büyükakın, ödülü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın elinden aldı. Büyükakın, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi: "Gönül Coğrafyaları Okumaları projemiz “Gençlik ve Yerel Yönetimler” temalı “Tam Bana Göre Festival” de ödül almaya hak kazandı. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldığımız bu ödülü tüm Kocaelili Gençlerimize hediye ediyorum."