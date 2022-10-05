TSYD’nin uluslararası başarısı

103 ülkenin katıldığı kongrede önce kıta seçimleri yapıldı. Avrupa Spor Yazarları Birliği (AIPS Europe) seçiminde, önceki dönemlerde yönetim kurulu üyesi ve sayman olarak çalışan TSYD eski yöneticisi, sportstv Dijital Yayınlar Yönetmeni ve Milliyet Spor Yazarı Murat Ağca, Genel Sekreter olarak seçildi. Ağca, 4 yıl boyunca yürüteceği bu göreve Türkiye’den seçilen ilk spor gazetecisi oldu. AIPS Kongresi’nin son gününde yapılan yönetim kurulu seçimlerinde ise halen 1.başkan yardımcısı olan TSYD eski başkanlarından Esat Yılmaer, bu göreve yeniden seçildi. AIPS’te ilk olarak 2005’te genel sekreter yardımcısı olarak çalışmaya başlayan Yılmaer, sonraki dönemde genel sekreter olarak görev almış, 2009’dan itibaren 1. Başkan Vekili olmuştu. Yılmaer, AIPS’te 5. kez yönetim kurulunda yer almış oldu.