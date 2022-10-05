Öztürk’ün komitelerinden sadece 18. Komite kaybetti  

Körfez Ticaret Odası olağan genel kurulu başladı. Mevcut Başkan Recep Öztürk tek aday olarak seçime girdi. 21 komitenin seçildiği olağan genel kurula ilgi yoğun oldu. Mustafa Efe Toplantı Salonu’nda kurulan 21 sandıkta sabah saat 10.00’dan itibaren oylar kullanılmaya başlandı. 21 komiteden 5’er asil, 5’er yedek meclis üyesi belirlendi. 21 komite için de 6 komitede rakip liste çıkarken oylama saat 17.00'ye kadar sürdü.

6 KOMİTE YARIŞTI

Seçime gösterilen ilgi büyük olurken gelen üyeler ve konuklara odanın bahçesinde yemek ikramı yapıldı. KTO’da yeşil, turuncu, kırmızı ve beyaz renk 6 komite yarıştı. Seçim sonucunda Başkan Öztürk’ün komitelerinden yalnızca 18. Meslek Komitesi (otomotiv) kaybetti. Komite seçimlerinden sonra yapılacak toplantı ile oda ve meclis başkanları ve meclis seçimi yapılacak.

1.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Ağakızı İnş.Taah.Gıda Danışm.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Ramazan Kurtaran / Kurtaran Müh.Müş.İnş.Taah.Tic. Meclis Asil Üyesi

Per Mimarlık Müh.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Uzunkaya 41 Yapı Denetim Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Elis Yapı Denetim Limited Şirketi

2.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Uygunlar Nalb.İnş.Yapı Mlz.Taah.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

İpeksan Orman Ür.Amb.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Gök Cam Turz.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Uyar İnş.Ve Tesisat Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Kılınçoğlu Hırdavat Mak.İnş.Boya San.ve Tic.Ltd.Şti.

3.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Çim Nak. Taşımacılık Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Mete Çabuk / Güneş Yapı Meclis Asil Üyesi

Kimaş Plastik ve Promosyon San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Batek Amb.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

İklim Plastik.Alm.İnş.Yapı Elemanları San.Ltd.Şti.

4.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Sim Set Endüstriyel Taah.Tic.San.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

M C B Sanayi Ür.Mak.İnş.Tic.A.Ş. Meclis Asil Üyesi

Körfez Krom Tanker İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Sinay Müh.End.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Solmazlar Galvaniz İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.

5. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Günkay Temizlik Gıda İnşaat İth.İhr.San. Ve Tic.A Ş. Meclis Asil Üyesi

Demir Taş Gıda İnş.Nakl.San. ve Tic. Ltd. Şti. Meclis Asil Üyesi

Taşmar Market Otom.İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Ba Ya Gıda Nak.İnş.Taah.San. ve Tic. Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Ergün Gıda Taah.San.Ve Tic. Ltd. Şti. Körfez Şb. Meclis Yedek Üyesi

Çakır Yemek Tur.Peyz.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

İhya Meşrubat Dağıtım San. ve Tic. Ltd.Şti.

6. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Cemil Fidan Kundura Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti Meclis Asil Üyesi

Hetem Karahancı Meclis Asil Üyesi

Zeren Tekstil İml.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Torgay İnş.Teks.Gıda Tar.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Kıroğulları Mobilya Tur.Teks.İnş.Ve Tic.Ltd.Şti

7.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Zafer Halı ve Mobilya İnşaat Tic. Ltd. Şti. Meclis Asil Üyesi

Tosunlar Kereste İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti Meclis Asil Üyesi

Asyam Giyim Gıda Temizlik Tarım Hayv.Ltd. Şti. Meclis Yedek Üyesi

Doğu Et ve Et Ür.Gıda ve Day.Tük.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Tülay Bengi Bengi Butik Bebek Giyim

8.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

İpragaz Anonim Şirketi Yarımca Şubesi Meclis Asil Üyesi

Songur Petrol Ür.Nak.Gıda İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Akpet Akaryakıt Dağıtım Aş Körfez Dolum Tesisleri Şb. Meclis Yedek Üyesi

Mahmut Akkurt Loj.Petr.Ür.Madeni Yağ Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Pet Line Petrol Ür.Tic.A.Ş. Körfez Şubesi

9. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Altınkar Nakliye Taah. ve Kömür Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Hakim Lojistik Nakliye Tic. Ltd Şti. Meclis Asil Üyesi

Öztürkler Nakliye Gıda Tic. Ltd. Şti . Meclis Asil Üyesi

Bölge Taşımacılık Tem.Nak.Otom.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Bakiler Nakliye Lojistik Taah.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Onur Nakliyat Nakliye Org.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Cantürkler Turizm Elektrik Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti.

10.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Tüzer\ Alp DenizcilikMeclis Asil Üyesi

Şenol Örnek\ Arda DenizcilikMeclis Asil Üyesi

Dinç Trans DenizcilikMeclis Yedek Üyesi

Karaca Denizcilik Tahmil TahliyeMeclis Yedek Üyesi

Savan Danışmanlık Gümrük Müşv.Meclis Yedek Üyesi

11.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Güncel Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Mehmet Şahin Şahin Sigorta Aracılık Hizm. Meclis Asil Üyesi

Ercan Yavuz / Yavuz Sigorta Aracılık Hizm. Meclis Yedek Üyesi

Emekci Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Dostça Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.

12.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Taşköprü Emlak İnş.Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Akkurt Emlak İnşaat Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Oran End.Temızl.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Belma Çavuşoğlu Şehrazat Organizasyon Meclis Yedek Üyesi

Kutem Yatırım Dan.Menkul Ve Gayr. Taah. Tic. Ltd. Şti.

13.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Özel Emir Reh. Hizmet İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Cömert Nak. Özel Eğitim Gıda İnş. Tahh.Sa.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Akgüller Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Hizm.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Körfez Artı Eğitim Hizm.Danış.Tic.A.Ş. Meclis Yedek Üyesi

Ebru Korkmaz Duru Çocuk Anaokulu

14.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Günaytek End.Müh. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

İsmail İpek Elektrik Elektronik Meclis Asil Üyesi

Yıldırım Ölçüm Den.Elektr.Ve Müh.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Yunkes Elektr.Bilg. Nakl.İnş. Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Hivza İnş. Ve İnş.Malz.Otom.Nak.Tic.Ltd.Şti.

15. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Türköz İnşaat Taah.Mobil.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Uğur Kılıç Mimarlık İnş. Taah. Nak.Özel Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Sekizel İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Semih Yurt İnş. Mimarlık Müh. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Akdoğanlar Hafr.İnş.Nakl.Ve Gıda Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Kaplanoğulları Grup İnş. Müh.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Beyaz 5 Yapı Müh.Mim.İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.

16.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Mehmet Gümüş / Gümüş Yapı Meclis Asil Üyesi

Ak Ova İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Meclis Asil Üyesi

Yusuf Mert Sarıman Poyraz Harita Mühendislik Meclis Yedek Üyesi

Muhammed Hakan Demir Toramanoğlu Mühendislik Meclis Yedek Üyesi

Ceyhun Uyar / Ceyhun Uyar Mühendislik

17.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ

Askay Endüstriyel Çelik Müh.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Gülistan Metal Yat.Turizm İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Özmet Müh.İnş.San. Ve Tic.Ltd. Şti. Meclis Yedek Üyesi

Yılbo Metal İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti. Meclis Yedek Üyesi

4m Group Çelik Kons. San.Ve Tic.Ltd.Şti.

18.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Mavi Nokta Beyaz Eşya Tic. Ltd. Şti.Meclis Asil Üyesi

Miraç Galeri Ltd. Şti. Meclis Asil Üyesi

5 S Nakliyat Motorlu Araçlar Ltd. Şti.Meclis Yedek Üyesi

HYF Otomotiv Akü Lastik A.Ş.Meclis Yedek Üyesi

Orhan Güven İletişim Otomotiv Emlak Alım SatımMeclis Yedek Üyesi

19.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Göçmen Börek San. Ve Tic. A.Ş. Meclis Asil Üyesi

İmren Süt Ür.İml.Paz.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Gezenyum Gıda Tem.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Ebkş Et Balık San. Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Mehmet Ekrem Korucuoğlu Boşnak Börek

20.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Coşkun Dij.Baskı Reklam İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Bilal Tomba Tomba İthalat İhracat Meclis Asil Üyesi

Kırveli Müh.Mob.Özel Eğ. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Majoris Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Çağrı Aydemir Yavuz Bi Dünya Tasarım

21.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ

Körfez Denetim SMMM Dan.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Kırcı Kuyumc.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi

Özel Marmara Sağlık Hizm.A.Ş. Meclis Yedek Üyesi

Özel Nova Ağız Ve Diş Sağlığı Pol. Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi

Vatan Belgelendirme Ve Gözetim Hiz.Ltd.Şti.