Öztürk’ün komitelerinden sadece 18. Komite kaybetti  

Körfez Ticaret Odası olağan genel kurulu başladı. Mevcut Başkan Recep Öztürk tek aday olarak seçime girdi. 21 komitenin seçildiği olağan genel kurula ilgi yoğun oldu. Mustafa Efe Toplantı Salonu’nda kurulan 21 sandıkta sabah saat 10.00’dan itibaren oylar kullanılmaya başlandı. 21 komiteden 5’er asil, 5’er yedek meclis üyesi belirlendi. 21 komite için de 6 komitede rakip liste çıkarken oylama saat 17.00'ye kadar sürdü.
6 KOMİTE YARIŞTI
Seçime gösterilen ilgi büyük olurken gelen üyeler ve konuklara odanın bahçesinde yemek ikramı yapıldı. KTO’da yeşil, turuncu, kırmızı ve beyaz renk 6 komite yarıştı. Seçim sonucunda Başkan Öztürk’ün komitelerinden yalnızca 18. Meslek Komitesi (otomotiv) kaybetti. Komite seçimlerinden sonra yapılacak toplantı ile oda ve meclis başkanları ve meclis seçimi yapılacak.
1.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Ağakızı İnş.Taah.Gıda Danışm.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Ramazan Kurtaran / Kurtaran Müh.Müş.İnş.Taah.Tic. Meclis Asil Üyesi
Per Mimarlık Müh.İnş.Taah.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Uzunkaya 41 Yapı Denetim Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Elis Yapı Denetim Limited Şirketi
2.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Uygunlar Nalb.İnş.Yapı Mlz.Taah.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
İpeksan Orman Ür.Amb.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Gök Cam Turz.İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Uyar İnş.Ve Tesisat Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Kılınçoğlu Hırdavat Mak.İnş.Boya San.ve Tic.Ltd.Şti.
3.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Çim Nak. Taşımacılık Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Mete Çabuk / Güneş Yapı Meclis Asil Üyesi
Kimaş Plastik ve Promosyon San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Batek Amb.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
İklim Plastik.Alm.İnş.Yapı Elemanları San.Ltd.Şti.
4.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Sim Set Endüstriyel Taah.Tic.San.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
M C B Sanayi Ür.Mak.İnş.Tic.A.Ş. Meclis Asil Üyesi
Körfez Krom Tanker İnş.Taah.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Sinay Müh.End.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Solmazlar Galvaniz İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti.
5. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Günkay Temizlik Gıda İnşaat İth.İhr.San. Ve Tic.A Ş. Meclis Asil Üyesi
Demir Taş Gıda İnş.Nakl.San. ve Tic. Ltd. Şti. Meclis Asil Üyesi
Taşmar Market Otom.İnş. San. ve Tic. Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Ba Ya Gıda Nak.İnş.Taah.San. ve Tic. Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Ergün Gıda Taah.San.Ve Tic. Ltd. Şti. Körfez Şb. Meclis Yedek Üyesi
Çakır Yemek Tur.Peyz.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
İhya Meşrubat Dağıtım San. ve Tic. Ltd.Şti.
6. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Cemil Fidan Kundura Tur.İnş.San.Tic.Ltd.Şti Meclis Asil Üyesi
Hetem Karahancı Meclis Asil Üyesi
Zeren Tekstil İml.Paz.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Torgay İnş.Teks.Gıda Tar.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Kıroğulları Mobilya Tur.Teks.İnş.Ve Tic.Ltd.Şti
7.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Zafer Halı ve Mobilya İnşaat Tic. Ltd. Şti. Meclis Asil Üyesi
Tosunlar Kereste İnş. Taah. Tic. ve San. Ltd. Şti Meclis Asil Üyesi
Asyam Giyim Gıda Temizlik Tarım Hayv.Ltd. Şti. Meclis Yedek Üyesi
Doğu Et ve Et Ür.Gıda ve Day.Tük.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Tülay Bengi Bengi Butik Bebek Giyim
8.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
İpragaz Anonim Şirketi Yarımca Şubesi Meclis Asil Üyesi
Songur Petrol Ür.Nak.Gıda İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Akpet Akaryakıt Dağıtım Aş Körfez Dolum Tesisleri Şb. Meclis Yedek Üyesi
Mahmut Akkurt Loj.Petr.Ür.Madeni Yağ Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Pet Line Petrol Ür.Tic.A.Ş. Körfez Şubesi
9. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Altınkar Nakliye Taah. ve Kömür Tic.İth.İhr.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Hakim Lojistik Nakliye Tic. Ltd Şti. Meclis Asil Üyesi
Öztürkler Nakliye Gıda Tic. Ltd. Şti . Meclis Asil Üyesi
Bölge Taşımacılık Tem.Nak.Otom.İnş.San.ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Bakiler Nakliye Lojistik Taah.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Onur Nakliyat Nakliye Org.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Cantürkler Turizm Elektrik Otomotiv San.Tic.Ltd.Şti.
10.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Mehmet Tüzer\ Alp DenizcilikMeclis Asil Üyesi
Şenol Örnek\ Arda DenizcilikMeclis Asil Üyesi
Dinç Trans DenizcilikMeclis Yedek Üyesi
Karaca Denizcilik Tahmil TahliyeMeclis Yedek Üyesi
Savan Danışmanlık Gümrük Müşv.Meclis Yedek Üyesi
11.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Güncel Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Mehmet Şahin Şahin Sigorta Aracılık Hizm. Meclis Asil Üyesi
Ercan Yavuz / Yavuz Sigorta Aracılık Hizm. Meclis Yedek Üyesi
Emekci Sigorta Aracılık Hizmetleri Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Dostça Sigorta Aracılık Hizm.Ltd.Şti.
12.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Taşköprü Emlak İnş.Tarım San. Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Akkurt Emlak İnşaat Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Oran End.Temızl.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Belma Çavuşoğlu Şehrazat Organizasyon Meclis Yedek Üyesi
Kutem Yatırım Dan.Menkul Ve Gayr. Taah. Tic. Ltd. Şti.
13.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Özel Emir Reh. Hizmet İnş.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Cömert Nak. Özel Eğitim Gıda İnş. Tahh.Sa.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Akgüller Özel Eğitim Ve Rehabilitasyon Hizm.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Körfez Artı Eğitim Hizm.Danış.Tic.A.Ş. Meclis Yedek Üyesi
Ebru Korkmaz Duru Çocuk Anaokulu
14.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Günaytek End.Müh. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
İsmail İpek Elektrik Elektronik Meclis Asil Üyesi
Yıldırım Ölçüm Den.Elektr.Ve Müh.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Yunkes Elektr.Bilg. Nakl.İnş. Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Hivza İnş. Ve İnş.Malz.Otom.Nak.Tic.Ltd.Şti.
15. MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Türköz İnşaat Taah.Mobil.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Uğur Kılıç Mimarlık İnş. Taah. Nak.Özel Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Sekizel İnşaat Sanayi Ve Tic. Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Semih Yurt İnş. Mimarlık Müh. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Akdoğanlar Hafr.İnş.Nakl.Ve Gıda Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Kaplanoğulları Grup İnş. Müh.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Beyaz 5 Yapı Müh.Mim.İnş. San. Ve Tic. Ltd.Şti.
16.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Mehmet Gümüş / Gümüş Yapı Meclis Asil Üyesi
Ak Ova İnşaat Sanayi Ticaret Limited Şirketi Meclis Asil Üyesi
Yusuf Mert Sarıman Poyraz Harita Mühendislik Meclis Yedek Üyesi
Muhammed Hakan Demir Toramanoğlu Mühendislik Meclis Yedek Üyesi
Ceyhun Uyar / Ceyhun Uyar Mühendislik
17.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELER MECLİS ÜYELERİ
Askay Endüstriyel Çelik Müh.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Gülistan Metal Yat.Turizm İnş.San. Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Özmet Müh.İnş.San. Ve Tic.Ltd. Şti. Meclis Yedek Üyesi
Yılbo Metal İnş. Taah.Tic. Ltd. Şti. Meclis Yedek Üyesi
4m Group Çelik Kons. San.Ve Tic.Ltd.Şti.
18.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Mavi Nokta Beyaz Eşya Tic. Ltd. Şti.Meclis Asil Üyesi
Miraç Galeri Ltd. Şti. Meclis Asil Üyesi
5 S Nakliyat Motorlu Araçlar Ltd. Şti.Meclis Yedek Üyesi
HYF Otomotiv Akü Lastik A.Ş.Meclis Yedek Üyesi
Orhan Güven İletişim Otomotiv Emlak Alım SatımMeclis Yedek Üyesi
19.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Göçmen Börek San. Ve Tic. A.Ş. Meclis Asil Üyesi
İmren Süt Ür.İml.Paz.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Gezenyum Gıda Tem.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Ebkş Et Balık San. Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Mehmet Ekrem Korucuoğlu Boşnak Börek
20.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Coşkun Dij.Baskı Reklam İnş.San.Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Bilal Tomba Tomba İthalat İhracat Meclis Asil Üyesi
Kırveli Müh.Mob.Özel Eğ. San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Majoris Danışmanlık Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Çağrı Aydemir Yavuz Bi Dünya Tasarım
21.MESLEK GRUBU MESLEK KOMİTESİ ASİL ÜYELERİ MECLİS ÜYELERİ
Körfez Denetim SMMM Dan.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Kırcı Kuyumc.San.Ve Tic.Ltd.Şti. Meclis Asil Üyesi
Özel Marmara Sağlık Hizm.A.Ş. Meclis Yedek Üyesi
Özel Nova Ağız Ve Diş Sağlığı Pol. Tic.Ltd.Şti. Meclis Yedek Üyesi
Vatan Belgelendirme Ve Gözetim Hiz.Ltd.Şti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.